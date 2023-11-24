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أخبار مصر

عمال مصر ينظم مؤتمرا عماليا حاشدا لدعم ترشيح الرئيس السيسي، الأحد

محمد جبران رئيس عمال
محمد جبران رئيس عمال مصر، فيتو

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، عقد مؤتمر عمالي موسع لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك يوم الأحد المقبل بالصالة المغطاة بنادي المقاولين العرب بالقاهرة.

 

مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية

وأكد رئيس عمال مصر، إن تأييد الرئيس السيسي لم يأت من فراغ، فهدفنا الأساسي من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التي بدأها الرئيس في كافة المجالات، والتي حققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهم تلك الإنجازات الأمن والأمان الذي تعيشه البلاد الآن بالإضافة إلى المشروعات الجديدة وشبكة الطرق والمرافق وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية.

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الانتخابات الرئاسية المقبلة

وطالب جبران، بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد تمارس فيها الديمقراطية، وبلد تسعى للاستقرار، والنهوض اقتصاديًّا، والكل يقف صفًا واحدًا لخدمة الوطن والمجتمع المصري.

 

نقابات عمال مصر

يأتي ذلك المؤتمر ضمن حملات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لدعم ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، ويحضر المؤتمر القيادات العمالية بالاتحاد العام وعدد من العمال واللجان النقابية على مستوى الجمهورية.

 

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