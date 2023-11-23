مياه الفيوم تنظم تدريبا للكيميائيين على التحول الرقمي لتطوير المعامل

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، تدريبا للكيميائيين، لتشغيل برنامج WQi&MWQI لدلائل ومؤشرات جودة المياه بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

المستهدفون من البرنامج التدريبي بالفيوم

واستهدف التدريب كيميائي معامل المحطات والمعامل المركزية لمياه الشرب وإدارة الإحصائيات والتقارير بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة في قطاع المعامل بالشركة، بإشراف الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي، وشمل البرنامج التدريبي التحول الرقمي وإنشاء منصة الكترونية لتسجيل وتحليل بيانات قطاع المعامل كهدف أساسي من أهداف الشركة القابضة للمياه.

Advertisements

أهمية البرنامج التدريبي

وأكد بيان شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن البرنامج المعد لتدريب الكيميائيين، ذو أهمية قصوى لبناء قدرات العاملين بما يساعد على رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية ويساعدهم على مواكبة التكنولوجيا بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

محاور التدريب

يذكر أن البرنامج التدريبي يشمل محاور تساعد علي دعم الفكر المائي بأهمية إنتاج المياه المطابقة للمواصفات من محطات المياه وما يتبعها من مراقبة مراحل الإنتاج ابتداء من مصادر المياه وحتى ضخها من محطة الإنتاج من خلال تحديث المعامل وإمدادها بالأجهزة الحديثة وتدريب الكيميائيين والفنيين وتوفير كيماويات المعالجة بعد التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات واستخدامها الاستخدام الأمثل مما يعود بالنفع على الشركة والصالح العام.

وشارك في التدريب عبر تقنية الفيديو الدكتور محمود فؤاد مدير الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، بالشركة القابضة، وأكد أهمية التحول الرقمي لبيانات قطاع المعامل في الشركات لدعم اصدار التقارير التي تخدم قطاع المعامل ومتخذي القرار.

خدمات فيتو نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.