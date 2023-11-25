طرق اختيار الألوان المناسبة لدهان الحوائط، وهذه الأفضل لغرفة الأطفال والمطبخ

طرق اختيار الألوان المناسبة للحوائط، تعتمد بشكل أساسي على الذوق العام لصاحب البيت، إلى جانب المساحات لكل غرفة، ونوعية وألوان الأثاث الموجود، وكذلك للموضة السائدة، ولكن مسألة الموضة قد لا تكون من أساسيات الاختيار؛ لأنها من الأمور المتغيرة طوال الوقت، إلى جانب أن هناك أحيانا موضة لا يمكنها أن تتماشى مع نوعية الأثاثات الموجودة، أو المساحات.

عوامل اختيار الوان الحوائط

وأكدت ياسمين محمود خبيرة الديكور، أن اختيار الالوان المناسبة للحوائط، لها العديد من المعايير، والأسس، والتي تستعرضها بشكل تفصيلي، في السطور التالية.

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فكر في أسلوبك الشخصي

ما هي الألوان التي تحبها؟ ما هي المشاعر التي تريد أن تخلقها في منزلك؟

ضع في اعتبارك حجم وشكل الغرفة

الألوان الفاتحة تجعل الغرفة تبدو أكبر، بينما الألوان الداكنة تجعلها تبدو أصغر. الألوان الفاتحة هي أيضًا خيارًا جيدًا للغرف ذات الإضاءة المنخفضة.

فكر في الإضاءة الطبيعية والاصطناعية

يمكن أن تؤثر الإضاءة على كيفية ظهور الألوان، ستبدو الألوان الفاتحة أكثر إشراقًا في الغرف ذات الإضاءة الطبيعية الجيدة، بينما ستبدو الألوان الداكنة أكثر قتامة.

فكر في الأثاث والاكسسوارات

تأكد من أن ألوان الحوائط تتناسب مع الأثاث والاكسسوارات الأخرى في الغرفة.

جرب الألوان المختلفة

من الجيد تجربة ألوان مختلفة على الحائط قبل أن تلتزم بها، يمكنك شراء عينات من الطلاء من متجر الطلاء المحلي أو طلب عينات عبر الإنترنت.

اختيار الوان دهانات الحوائط

طرق اختيار الوان الحوائط وفقا لكل غرفة

وأضافت خبيرة الديكور، أنه يمكن اختيار ألوان الحوائط أيضا حسب طبيعة كل غرفة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

غرفة المعيشة

الألوان المحايدة مثل الأبيض أو البيج أو الرمادي الفاتح هي خيارات جيدة لغرفة المعيشة، هذه الألوان مريحة وتسمح للأثاث والإكسسوارات بالظهور، يمكنك أيضًا استخدام الألوان الزاهية أو الداكنة لإضافة لمسة من الشخصية إلى غرفة المعيشة.

غرفة النوم

الألوان الهادئة والمهدئة مثل الأزرق أو الأخضر أو ​​البنفسجي هي خيارات جيدة لغرفة النوم، هذه الألوان تساعدك على الاسترخاء والنوم. يمكنك أيضًا استخدام الألوان الفاتحة لجعل غرفة النوم تبدو أكبر.

غرفة الأطفال

الألوان الزاهية والمبهجة هي خيارات جيدة لغرفة الأطفال، هذه الألوان ستساعد طفلك على الشعور بالسعادة والإلهام، يمكنك أيضًا استخدام الألوان لإنشاء بيئة تعليمية أو إبداعية.

المطبخ

الألوان الفاتحة هي خيارات جيدة للمطبخ، هذه الألوان تجعل المطبخ يبدو أكبر وأكثر إشراقًا، يمكنك أيضًا استخدام الألوان الزاهية لإضافة لمسة من المرح إلى المطبخ.

الحمام

الألوان الهادئة هي خيارات جيدة للحمام، هذه الألوان تساعدك على الاسترخاء، يمكنك أيضًا استخدام الألوان الزاهية لإضافة لمسة من الأناقة إلى الحمام.