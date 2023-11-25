وزير الرياضة ومستشار الرئيس للمناطق الحدودية يتفقدان محطة مياه في الواحات البحرية

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للمناطق الحدودية والنائية، والدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة؛ محطة مياة الشرب الدائري ومبردة التمور بمنطقتي الباويطي ومنديشه بالواحات البحرية، بحضور القيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية لمحافظة الجيزة ووزارة الشباب والرياضة وشركة مياة الشرب والصرف الصحى، ومبردة التمور.

محطة مياة الشرب الدائري ومبردة تمور الواحات البحرية



أكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر تشهد انجازات كبيرة فى مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات وفي ظل التحديات التي تواجهها، مشيرًا الي أن وزارة الشباب والرياضة حققت إنجازات كبيرة على مستوى الإنشاءات والبنية التحتية، والأنشطة والبرامج الرياضية المقدمة للنشء والشباب‪.

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وأشار مستشار الرئيس للمناطق الحدودية والنائية اللواء أحمد جمال الدين، إلي حجم المشروعات القومية التى تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكافة المحافظات وهى تدلل على الاهتمام الواضح من قبل السيد الرئيس بأبناء مصر، والارتقاء بحياة المواطن، والعيش فى حياة كريمة تتوافر بها كافة الخدمات، وفى ضوء الجمهورية الجديدة التى تشهد البناء والتنمية فى شتى القطاعات.



يأتي في إطار جولات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في مختلف محافظات الجمهورية لتفقد سير الأعمال في المنشآت الشبابية والرياضية، وكذلك عقد اللقاءات الدورية الحوارية مع شباب المحافظات بمختلف فئاتها.



حضر الجولة، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة لشئون مكتب الوزير، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، الدكتور محمد فوزي مدير عام العلاقات العامة والمراسم.