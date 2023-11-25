مواصفات هاتف أوبو OPPO A98 5G بعد إطلاقه رسميا

أطلقت أوبو رسميا هاتفا جديدا من سلسلة A وهو هاتف أوبو OPPO A98 5G والذى يأتى بتقنية الشحن فائقة السرعة SUPERVOOCTM بقوة 67 واط، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مع تكنولوجيا Battery Health Engine ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواصفات هاتف أوبو.

مواصفات هاتف أوبو

ويأتى هاتف أوبو بشاشة كبيرة مقاس 6.72 بوصة مع معدل تحديث رائد بنسبة 120 هرتز ونظام Ultra High Refresh Rate بالإضافة إلى تكنولوجيا RAM Expansion وأحدث إصدارات ColorOS 13.1، ويتوافر الهاتف بلونين وهما الأزرق والأسود، ويتسم اللونين باستخدام تكنولوجيا OPPO Glow ويبلغ وزن الهاتف 192 جرام، ويصل سُمكه إلى 8.2 مليمتر، وتتوافر السماعة كذلك بغطاء خلفي مُنحني.

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وبالنسبة قدرات الشحن فائق السرعة فأنه يُمكن شحن OPPO A98 5G بنسبة 100% في 44 دقيقة باستخدام تكنولوجيا الشحن SUPERVOOC TM بقوة 67 واط، بينما يكفي الشحن لمدة خمس دقائق لإجراء المكالمات الهاتفية لمدة ست ساعات أو ساعتين ونصف من مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب. ويُمكن عن طريق البطارية سعة 5000 مللي أمبير إجراء المكالمات لمدة 39 ساعة، أو 16 ساعة من مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب، أو 8.4 ساعة من الألعاب بعد شحن البطارية بالكامل وبعد شحن البطارية بالكامل، يُمكن أن تستمر في العمل حتى 17.5 يوم في وضع الاستعداد مع حالة Always on Display بجانب تكنولوجيا OPPO Battery Health Engine، مما يسمح للبطارية بالحفاظ على نسبة 80% من قدرتها الأصلية بعد إعادة الشحن لأكثر من 1600 مرة، مما يجعل أداء البطارية قريبًا من القدرة المثالية حتى أربعة أعوام من الاستخدام إذا تم شحن البطارية مرة واحدة يوميًا في المتوسط.

ويحتوي الهاتف الجديد على معالج Qualcomm Snapdragon 695 5G Mobile Platform، والهاتف مزود كذلك بذاكرة الوصول العشوائي أو RAMبسعة 8 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذاكرة كبيرة للقراءة فقط تبلغ 256 جيجا، ويدعم الهاتف كارت ذاكرة يصل إلى 1 تيرا بايت ومن خلال تكنولوجيا زيادة سعة ذاكرة القراءة فقط، يُمكن لتلك الذاكرة في الهاتف الجديد الاستعانة بسعة تصل إلى 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي غير المستخدمة، مما يضاعف من ذاكرة القراءة فقط أو RAM.

كاميرا الذكاء الاصطناعي

وبالنسبة للكاميرا يأتى هاتف أوبو بقدرة 64 ميجا بكسل المزودة بالذكاء الاصطناعي، وكاميرا سلفي 32 ميجا بكسل، وكاميرا 2 ميجا بكسل وميكرو لنس بدقة 2 ميجا بكسل ويحتوي الهاتف كذلك على العديد من الخصائص في التصوير مثل Portrait Mode وAI Portrait Retouching وSelfie HDR وAI Color Portrait

ومن خلال القدرة على التكبير بنسبة 40 ضعف، يُمكن للميكرو لنس التقاط التفاصيل التي يُصعب رؤيتها بالعين المُجردة.