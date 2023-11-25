السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

مجلس الوزراء يناقش مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار.. وخبير اقتصادي: تصدير العقار أحد الحلول السريعة لتدبير العملة الصعبة.. وهذه أهم البدائل

مبادرة مُقترحة لبيع
مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار، فيتو

يتسائل الجميع عن فكرة تصدير العقار للمصريين بالخارج والأجانب، والتي تم طرحها خلال اجتماع رئيس الوزراء الخميس الماضي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها في هذا الشأن، كأحد الحلول السريعة التي تساعد على تدفق الدولار والنقد الأجنبي بالسوق المصري، ومدى إسهام هذه الفكرة في النهوض بالقطاع العقاري المصري خلال الفترة القادمة. 

قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، إن مقترح طرح الوحدات العقارية للمصريين بالخارج والأجانب بالدولار ليس جديدا، حيث أنه سبق طرح فكرة تصدير العقار في وقت سابق.

Advertisements

الدكتور كريم العمدة، فيتو

ملايين الوحدات السكنية الفارعة بهذه المناطق

وأوضح خلال تصريح خاص لـ فيتو، إن مصر يوجد بها ما يقرب من 10إلى 11 مليون وحدة سكنية فارغة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالعديد من المحافظات المصرية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعالمين الجديدة وغيرها من الوحدات المميزة بمختلف الأماكن الأخرى.

تصدير العقار أحد الحلول المؤقتة لمشكلة الدولار 

وأضاف، إن فكرة تصدير العقارات وبعها للمصريين بالخارج والأجانب بالدولار، تساهم في حدوث نهضة تنموية بالقطاع العقاري المصري، لافتا إلى دورها الإيجابي من ناحية أخرى في توفير السيولة الدولارية على المدى القريب، فهي تعد أحد الحلول المؤقتة لمشكلة توافر الدولار والنقد الأجنبي.

حلول بديلة على المدى الطويل

وأشار العمدة إلى أنه يجب البحث عن حلول بديلة أخرى تحقق توقير السيولة الدولارية التي يحتاجها السوق المصري على المدى البعيد، من خلال استغلال مختلف القطاعات مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مؤكدا على ضرورة مواجهة السوق السوداء بكل صرامة، باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية في تفاقم أزمة الدولار، والعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالمجالات المختلقة مثل الصناعة والزراعة، والاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعًا؛ الخميس الماضي  لاستعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة، ومطوري القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

 وحضر الاجتماع أيضا رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة أصول، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ومسئولي الجهات المعنية.  

Advertisements

 وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات في هذا الصدد، مؤكدًا أن تصدير العقار يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي. 

مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار للمصريين بالخارج والأجانب

 وخلال الاجتماع، تم استعراض مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك في هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم فى نجاح المبادرة.  

 كما تم التأكيد على أن المبادرة من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وكذا إحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية.
وتم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة، ووجه رئيس الوزراء بصياغتها تفصيلا، تمهيدا للإعلان عنها.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تصدير العقار رئيس الوزراء النقد الأجنبى الدولار الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

مواد متعلقة

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت

الإحصاء: 13% زيادة بالتبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال 2022

العقارات تتصدر قائمة قطاعات الأسهم الأكثر تداولا بالبورصة بنهاية التعاملات

ريمون عهدي: تصدير العقار خطوة هامة لجذب العملة الصعبة

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا الأحد 26-11-2023 في مصر

كيف أنقذ الفن خالد الصاوي من الانحراف ؟ (فيديوجراف)

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف السفينة الإسرائيلية في المحيط الهندي

5 تسهيلات للمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء

الفلسطيني أحمد براك لأول مرة على شاشة التليفزيون المصري

إغلاق ميناء نويبع بسبب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية

السيسي: ستظل وحدة المصريين واصطفافهم الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله

Advertisements

منوعات

المزيد

شباب المحافظات الحدودية في جولة سياحية بواحات الوادى الجديد

انطلاق تصوير أولى مشاهد مسلسل الذنب لعرضه في رمضان 2024

اكتشاف أكبر جبل بحري، وحقول حرارية، وشعاب مرجانية في المياه الباردة

ضلوا الطريق في أمريكا بسبب خرائط جوجل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 25-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 25-11-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 25-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كيف أنقذ الفن خالد الصاوي من الانحراف ؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتهروا بكنيتهم، الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

الإفتاء: يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي

ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية