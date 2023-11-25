مجلس الوزراء يناقش مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار.. وخبير اقتصادي: تصدير العقار أحد الحلول السريعة لتدبير العملة الصعبة.. وهذه أهم البدائل

يتسائل الجميع عن فكرة تصدير العقار للمصريين بالخارج والأجانب، والتي تم طرحها خلال اجتماع رئيس الوزراء الخميس الماضي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها في هذا الشأن، كأحد الحلول السريعة التي تساعد على تدفق الدولار والنقد الأجنبي بالسوق المصري، ومدى إسهام هذه الفكرة في النهوض بالقطاع العقاري المصري خلال الفترة القادمة.

قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، إن مقترح طرح الوحدات العقارية للمصريين بالخارج والأجانب بالدولار ليس جديدا، حيث أنه سبق طرح فكرة تصدير العقار في وقت سابق.

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الدكتور كريم العمدة، فيتو

ملايين الوحدات السكنية الفارعة بهذه المناطق

وأوضح خلال تصريح خاص لـ فيتو، إن مصر يوجد بها ما يقرب من 10إلى 11 مليون وحدة سكنية فارغة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالعديد من المحافظات المصرية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعالمين الجديدة وغيرها من الوحدات المميزة بمختلف الأماكن الأخرى.

تصدير العقار أحد الحلول المؤقتة لمشكلة الدولار

وأضاف، إن فكرة تصدير العقارات وبعها للمصريين بالخارج والأجانب بالدولار، تساهم في حدوث نهضة تنموية بالقطاع العقاري المصري، لافتا إلى دورها الإيجابي من ناحية أخرى في توفير السيولة الدولارية على المدى القريب، فهي تعد أحد الحلول المؤقتة لمشكلة توافر الدولار والنقد الأجنبي.

حلول بديلة على المدى الطويل

وأشار العمدة إلى أنه يجب البحث عن حلول بديلة أخرى تحقق توقير السيولة الدولارية التي يحتاجها السوق المصري على المدى البعيد، من خلال استغلال مختلف القطاعات مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مؤكدا على ضرورة مواجهة السوق السوداء بكل صرامة، باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية في تفاقم أزمة الدولار، والعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالمجالات المختلقة مثل الصناعة والزراعة، والاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعًا؛ الخميس الماضي لاستعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة، ومطوري القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وحضر الاجتماع أيضا رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة أصول، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ومسئولي الجهات المعنية.

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وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات في هذا الصدد، مؤكدًا أن تصدير العقار يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي.

مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار للمصريين بالخارج والأجانب

وخلال الاجتماع، تم استعراض مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك في هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم فى نجاح المبادرة.

كما تم التأكيد على أن المبادرة من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وكذا إحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية.

وتم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة، ووجه رئيس الوزراء بصياغتها تفصيلا، تمهيدا للإعلان عنها.