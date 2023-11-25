السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادي الجديد يلتقون أهالي واحة الفرافرة

لقاء الفرافرة، ڤيتو
لقاء الفرافرة، ڤيتو

عقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءً جماهيريًا مُوسعًا بمركز الفرافرة، وذلك استكمالًا لجهود لقاء المواطنين بمراكز المحافظة للاستماع لمطالبهم ورؤاهم، بحضور الدكتور ياسر محمود رئيس المركز، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية، وأهالي المركز والمشايخ والعمد وكبار العائلات.

وتم عرض جهود الدولة في تنمية مركز الفرافرة من خلال ما تم تنفيذه بقرى المركز من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة للطرق القومية التي ربطت المركز بباقي أنحاء الجمهورية. وجهود الدولة للتنمية الشاملة ودعم المواطن بالرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهتها على إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

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وتم فتح باب الحوار مع المواطنين لبحث الشكاوى والمطالب، وجاءت أهم التوجيهات كالتالي:
◾️التنسيق مع وزارة الكهرباء لإقامة محطة طاقة شمسية بالفرافرة بديلة للمحطة الحالية التي تُدار بالسولار.
◾️تكليف مصلحة التأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع مركز الفرافرة؛ لتدبير قافلة مرة أسبوعيًا؛ لسداد مستحقات التأمينات من تراخيص وخلافه تيسيرًا على المواطنين.
◾️تكليف التضامن الاجتماعي ومركز الفرافرة ببحث بعض الحالات المُستحقة للرعاية وتقديم الدعم اللازم.

 

محافظ الوادي الجديد يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استقبل أول امس، اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، والذي يزور المحافظة على مدار ثلاثة أيام، للاطلاع على ما تشهده المحافظة من طفرة تنموية غير مسبوقة على مستوى كافة القطاعات. 

 

 

 

 

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اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المبادرة الرئاسية حياة كريمة المناطق النائية الوادى الجديد

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