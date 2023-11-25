الكرة الطائرة، الأهلي يلتقي الترسانة والزمالك مع مصر للبترول في دوري الرجال

الكرة الطائرة، تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كرة الطائرة للرجال بمباريات قوية في المجموعات الأربعة.

وتشهد لقاءات اليوم مواجهة نادي الزمالك مع نظيره مصر للبترول في المجموعة الأولى، بينما يلتقي النادي الأهلي مع الترسانة في المجموعة الثانية.

مباريات اليوم في دوري الكرة الطائرة

وفيما يلي مباريات اليوم كاملة:

في المجموعة الأولى يلتقي الداخلية مع الصيد في السادسة مساءً على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، بينما يلتقي الطيران مع ألعاب دمنهور في الثانية ظهرا على صالة الشرطة، أما الزمالك فيحل ضيفًا على مصر للبترول في الساعة الثامنة مساءً.

Advertisements

وفي المجموعة الثانية تستضيف صالة إيسترن كومباني مواجهة الترسانة والنادي الأهلي التي تنطلق في الساعة الثامنة مساءً، بينما يواجه الشمس نظيره دلفي في الساعة السادسة مساءً على صالة الشمس، وبتروجت يواجه المقاولون العرب في الساعة الرابعة على صالة الشرطة.

ويستضيف إيسترن كومباني نظيره طلائع الجيش في الساعة السادسة مساءً ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بينما يواجه الزهور نظيره 6 أكتوبر على صالة الزهور في الساعة السادسة مساءً، ويلتقي القناة بنظيره سموحة في الساعة الثامنة على صالة القناة.

وفي المجموعة الرابعة يواجه هليوبوليس نظيره اسكندرية للبترول في الساعة السادسة على صالة الشروق، وفي نفس التوقيت يلتقي سبورتنج وهليوليدو على صالة سبورتنج، ويواجه الإعلاميين نظيره الاتحاد في الساعة الرابعة على صالة إيسترن كومباني.

منتخب الكرة الطائرة يتأهل لأولمبياد باريس

وتأهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة، بقيادة المدير الفني الإيطالي فلافيو جيونيلي، لأولمبياد باريس 2024، وذلك من خلال مشاركته في التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، التي أقيمت مؤخرا في اليابان.

مباراة مصر وفنلندا، فيتو

وخسر المنتخب الوطني أمام فنلندا بنتيجة (2-3)، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السابعة والأخيرة من التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس.

ونجح المنتخب الوطني في حسم تذكرة التأهل كأفضل ترتيب لمنتخبات القارة السمراء في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي، متفوقا على المنتخب التونسي المنافس المباشر للفراعنة.

وخاض منتخب مصر 7 مباريات في التصفيات الأولمبية، خسر في 5 مواجهات أمام أمريكا وصربيا وسلوفينيا وتركيا وفنلندا، وحقق الفوز في مواجهتين أمام أصحاب الأرض المنتخب الياباني ومنتخب تونس.

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وضمت قائمة المنتخب كلًّا من:

حسام يوسف - أشرف اللقاني - رضا هيكل - سيف عابد - محمد عادل - محمد المهدي - عبد الرحمن سعودي - محمد رضا - محمد رمضان - أحمد يوسف - محمد عسران - أحمد ضياء - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني.