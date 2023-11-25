وزير الشباب والرياضة يلتقي أعضاء مجلس الاتحاد الأفريقي للرياضات الجامعية FASU

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية وذلك علي هامش مشاركتهم في المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الفساد الرياضي في أفريقيا والمعرض الدولي للرياضة الأفريقية وجوائز UCSA الرياضية الأفريقية والجمعية العامة الانتخابية لاتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية.

وزيرالرياضة يلتقي مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للرياضات الجامعية

وخلال اللقاء تم متابعة قرارت اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية التي تمت خلال اجتماع القاهرة في ٣٠ اكتوبر ٢٠٢٣، كما تم تحديد مقر مكتب رئيس الاتحاد الافريقي بالقاهرة واتخاذ الاجراءات المالية والادارية في ذلك.

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كما تابع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الافريقي للرياضات الجامعية، اجراءات اعتماد خطة الاتحاد والانشطة الجديدة تطبيقا للرؤية التطويريه التي وضعت وتم الموافقة عليها.

كما تم الاتفاق علي انشاء لجنة التطوير واسناد تنظيمها الي أ.د. كمال درويش رئيس اللجنة العلمية لوزارة الشباب والرياضة ورئيس الجمعية الافريقية لعلوم الرياضة.

حضر اللقاء أ. د كمال درويش رئيس اللجنة العلمية وزارة الشباب والرياضة، بينينا كابنجي - أمين عام الاتحاد، د. عرفة سلامة أمين عام الاتحاد الرياضي الجامعي المصري، أ.د أحمد فاروق أستاذ الإدارة الرياضية وعضو الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية.

وشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في قارة أفريقيا، والذي تنظمه اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا" برئاسة اللواء احمد ناصر، ويقام برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتستمر الفعاليات حتى يوم الأحد 26 نوفمبر.

وفي كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، على الأهمية التي يكتسيها الإعلام في مجال مكافحة الفساد في المجال الرياضي ودوره في تسليط الضوء على الفعاليات واللقاءات والتظاهرات الرياضية بكل شفافية وموضوعية.

وشدد على أهمية بلورة رؤى وطرح تصورات كفيلة بالإسهام في القضاء على الفساد الرياضي وآليات مجابهته، لافتا إلى الدعم الذي يحظى به اللقاء والحرص على نجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة.

وأشار صبحي إلى أن الرياضة الأفريقية حققت تطورا سريعا ومبهرا خلال الفترة الماضية على كافة المستويات.