أنشيلوتي يتوقع تعثر برشلونة أمام رايو فاليكانو

الدوري الاسباني، تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، مع لاعبيه عن مباريات الجولة 14 من عمر الدوري الإسباني.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن أنشيلوتي تحدث مع لاعبي الميرنجي قبل عودة المباريات، لأنه يدرك أن تشكيلة الفريق تأثرت بالإصابات خلال فترة التوقف الدولي.

وأشارت إلى أن أنشيلوتي يدرك أن برشلونة سيخوض واحدة من أصعب مبارياته في الليجا، عندما يلتقي اليوم السبت مع رايو فاليكانو على ملعب الأخير.

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وقال أنشيلوتي للاعبيه "من الممكن أن يتعثر برشلونة ضد رايو فاليكانو، ولذلك يجب أن نستغل ذلك بكل ما لدينا، على الرغم من أننا سنعاني في قادش".

وكان برشلونة قد خسر آخر مباراتين لعبهما أمام رايو فاليكانو على ملعب تيريزا ريفيرو.

ويحتل ريال مدريد، وصافة الليجا برصيد 32 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثالث.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل الجولة الـ14

1- جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد: 10 أهداف.

2- أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد: 8 أهداف.

2- جيرارد مورينو لاعب فياريال: 8 أهداف.

3- روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة: 7 أهداف.

3- ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد: 7 أهداف.

3- أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا: 7 أهداف.

3- أنتي بوديمير لاعب أوساسونا: 7 أهداف.

3- ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد: 7 أهداف.

3- بورخا مايورال لاعب خيتافي: 7 أهداف.

4- هوجو دورو لاعب فالنسيا: 6 أهداف.

4- ألكسندر سورلوث لاعب فياريال: 6 أهداف.

ترتيب الدوري الاسباني

1- جيرونا 34 نقطة

2- ريال مدريد 32 نقطة

3- برشلونة 30 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 28 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 24 نقطة

6- ريال سوسييداد 22 نقطة

7- ريال بيتيس 21 نقطة

8- لاس بالماس 18 نقطة

9- فالنسيا 18 نقطة

10- رايو فاليكانو 18 نقطة

11- خيتافي 16 نقطة

12- أوساسونا 14 نقطة

13- إشبيلية 12 نقطة

14- فياريال 12 نقطة

15- ديبورتيفو ألافيس 12 نقطة

16- قاديش 10 نقاط

17- ريال مايوركا 9 نقاط

18- سيلتا فيجو 7 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط