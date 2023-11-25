السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أنشيلوتي يتوقع تعثر برشلونة أمام رايو فاليكانو

أنشيلوتي يتوقع تعثر
أنشيلوتي يتوقع تعثر برشلونة أمام رايو فاليكانو، فيتو

الدوري الاسباني، تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، مع لاعبيه عن مباريات الجولة 14 من عمر الدوري الإسباني.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن أنشيلوتي تحدث مع لاعبي الميرنجي قبل عودة المباريات، لأنه يدرك أن تشكيلة الفريق تأثرت بالإصابات خلال فترة التوقف الدولي. 

وأشارت إلى أن أنشيلوتي يدرك أن برشلونة سيخوض واحدة من أصعب مبارياته في الليجا، عندما يلتقي اليوم السبت مع رايو فاليكانو على ملعب الأخير.

Advertisements

وقال أنشيلوتي للاعبيه "من الممكن أن يتعثر برشلونة ضد رايو فاليكانو، ولذلك يجب أن نستغل ذلك بكل ما لدينا، على الرغم من أننا سنعاني في قادش".

وكان برشلونة قد خسر آخر مباراتين لعبهما أمام رايو فاليكانو على ملعب تيريزا ريفيرو.

ويحتل ريال مدريد، وصافة الليجا برصيد 32 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثالث.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل الجولة الـ14

1- جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد: 10 أهداف.

2- أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد: 8 أهداف.

2- جيرارد مورينو لاعب فياريال: 8 أهداف.

3- روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة: 7 أهداف.

3- ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد: 7 أهداف.

3- أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا: 7 أهداف.

3- أنتي بوديمير لاعب أوساسونا: 7 أهداف.

3- ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد: 7 أهداف.

3- بورخا مايورال لاعب خيتافي: 7 أهداف.

4- هوجو دورو لاعب فالنسيا: 6 أهداف.

4- ألكسندر سورلوث لاعب فياريال: 6 أهداف.

ترتيب الدوري الاسباني 

1- جيرونا 34 نقطة
2- ريال مدريد 32 نقطة
3- برشلونة 30 نقطة
4- أتلتيكو مدريد 28 نقطة
5- أتلتيك بيلباو 24 نقطة
6- ريال سوسييداد 22 نقطة
7- ريال بيتيس 21 نقطة
8- لاس بالماس 18 نقطة
9- فالنسيا 18 نقطة
10- رايو فاليكانو 18 نقطة
11- خيتافي 16 نقطة
12- أوساسونا 14 نقطة
13- إشبيلية 12 نقطة
14- فياريال 12 نقطة
15- ديبورتيفو ألافيس 12 نقطة
16- قاديش 10 نقاط
17- ريال مايوركا 9 نقاط
18- سيلتا فيجو 7 نقاط
19- غرناطة 7 نقاط
20- ألميريا 3 نقاط

5 لاعبين لـ ريال مدريد تخطت قيمتهم السوقية 100 مليون يورو (إنفوجراف)

5 لاعبين في ريال مدريد تخطت قيمتهم السوقية 100 مليون يورو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الإسباني كارلو انشيلوتي ريال مدريد أنشيلوتي برشلونة قادش الليجا رايو فاليكانو

مواد متعلقة

موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني

5 لاعبين لـ ريال مدريد تخطت قيمتهم السوقية 100 مليون يورو (إنفوجراف)

5 لاعبين في ريال مدريد تخطت قيمتهم السوقية 100 مليون يورو

نجم ريال مدريد: زيدان الأنسب لتدريب الريال وليس مورينيو

الأكثر قراءة

قتلتها طالبة لسرقة قرطها الذهبي، تفاصيل صادمة في واقعة طفلة الشرقية

وزارة المالية تزف بشرى لأصحاب المعاشات

ظهور مقاتلة في تبادل أسرى الاحتلال تثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر القسامية

تفاصيل تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بمسيرة إيرانية بالمحيط الهندى

لتوفير الفاتورة، نصائح قبل شراء واستعمال السخان الكهربائي

تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالمحيط الهندى

بالأحاديث النبوية، أوقات إجابة الدعاء وآدابه

سعر الريال السعودي اليوم السبت 25-11-2023 في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

ميجان ترفض عودة المياه إلى مجاريها بين الأمير هاري والملك تشارلز

لزيادة الإنتاجية، شركات يابانية تسمح لموظفيها بالبكاء وتخصص أفرادا لـ "الطبطبة"

توقعات الأبراج، حظك الأحد 26-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 26-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 25-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تساعد في علاج السرطان وتعزز المناعة.. 8 فوائد مذهلة لحبة البركة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث النبوية، أوقات إجابة الدعاء وآدابه

لايفوتك ثوابه، دعاء صباح السبت من الكتاب والسنة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25-11- 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية