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رياضة

5 لاعبين في ريال مدريد تخطت قيمتهم السوقية 100 مليون يورو

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن تقرير تحدثت فيه عن لاعبي ريال مدريد وارتفاع قيمتهم السوقية في الفترة الأخيرة، بعد تألق عدد منهم وتقديم مستوى وأرقام مميزة.

 

5 لاعبين في ريال مدريد تخطت قيمتهم السوقية 100 مليون يورو

ويتواجد الآن 5 لاعبين في ريال مدريد تبلغ قيمة كل واحد منهم أكثر من 100 مليون يورو، بعضهم تضاعفت قيمته السوقية نحو ثلاث مرات، وأصبح جود بيلينجهام رابع أغلى لاعب في العالم خلف إيرلينج هالاند وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

 

وبحسب صحيفة “ماركا”، فإن ما يظهره السوق هو أن التزام ريال مدريد بالمواهب الشابة أمر مربح، ففي أحدث تقييم ظهر بيلينجهام بالفعل باعتباره اللاعب الأكثر قيمة في ريال مدريد والدوري الإسباني خلف فينيسيوس.

 

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وتبلغ القيمة السوقية لجود بيلينجهام 153.9 مليون يورو، مقارنة بـ 163.5 مليون يورو لزميله فينيسيوس جونيور.

 

وأشارت "ماركا" إلى أن معظم التعاقدات الشابة لنادي ريال مدريد في السنوات الأخيرة تظهر في القمة، وتضاعفت قيمة بعض اللاعبين ثلاث مرات.

 

وأبرز مثال على ذلك فيدي فالفيردي، الذي انضم لنادي الـ 100 مليون يورو ليحتل المركز الرابع خلف أوريلين تشواميني (قيمته 109 ملايين يورو).

 

ويظهر فالفيردي المثال الأكثر صلة بالاستثمار الذي تم تنفيذه بشكل جيد في ريال مدريد، حيث دفع الميرنجي 5 ملايين يورو لبينارول في 2016.

 

أما تشواميني فقد أعاد تقييم نفسه أيضا رغم أن التعاقد معه كلف ريال مدريد 80 مليون يورو.

 

وفي المركزين الخامس والسادس هناك لاعبان آخران ارتفعت قيمتهما السوقية ثلاث مرات، وتبلغ القيمة السوقية للفرنسي إدواردو كامافينجا 104 ملايين يورو، وقد انتقل لصفوف ريال مدريد من رين مقابل 30 مليون يورو، ويليه رودريجو وقيمته السوقية 92 مليون يورو وتضاعفت قيمته السوقية مرة تقريبًا.

 

وفي المركز السابع يأتي إيدير ميليتاو، الذي انتقل لريال مدريد وهو صغير أيضًا بعمر 21 عامًا، لكن قيمته السوقية تبلغ 67 مليون يورو، رغم أنه يتعافى الآن من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، علما أن التعاقد معه في 2019 كلف ريال مدريد 50 مليون يورو.

 

ومن بين هؤلاء اللاعبين السبعة جدد ريال مدريد قبل أيام عقود كامافينجا ورودريجو وفينيسيوس وفالفيردي بينما سيكون ميليتاو هو التالي الذي سيتم الإعلان عن تجديد عقده.

 

ووفقا لصحيفة "ماركا" تصل قيمة هؤلاء اللاعبين إلى 800 مليون يورو.

 

أما بيلينجهام، فبالرغم من التعاقد معه مقابل أكثر من 100 مليون يورو فإن قيمته السوقية تبلغ حاليا 150 مليون يورو.

 

وقالت "ماركا" إن ريال مدريد يهيمن أيضًا على المراكز العشرة الأولى من بين اللاعبين الأكثر قيمة في الدوري الإسباني.

 

وهناك 6 لاعبين من ريال مدريد بين المراكز العشرة الأولى مقابل 4 من برشلونة.

 

أعلى اللاعبين في العالم قيمة سوقية

ويتواجد لاعبو ريال مدريد أيضا في قائمة اللاعبين على مستوى أوروبا، حيث يعد إيرلينج هالاند اللاعب الأعلى من حيث القيمة السوقية في العالم بـ196 مليون يورو، مقابل 167 مليون يورو لكيليان مبابي.

 

ويتفوق هالاند ومبابي على فينيسيوس وبيلينجهام.

 

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ريال مدريد بيلينجهام فينيسيوس كامافينجا رودريجو

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