السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

ضبط متهم مشتبه به في ارتكاب واقعة مقتل طفلة بالشرقية

ضبط متهم،فيتو
ضبط متهم،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية، القبض على متهم مشتبه به في ارتكاب واقعة مقتل طفلة تبلغ من العمر6 سنوات ذبحا بالرقبة، بقرية المشاعلة التابعة لمركز أبوكبير.

قرار جديد من نيابة الشرقية بشأن مقتل فتاة على يد زميلها

مقتل الطفلة ملك بالشرقية
 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثورعلى جثة طفلة مذبوحة بعد تغيبها 24 ساعة عن المنزل بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية العثورعلى جثة الطفلة "ملك.أ" 6 سنوات مقيمة قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير كما تبين أن الجثة بها جرح ذبحى بالرقبة، وقطع في الأذن، واختفاء قرطها الذهبي.

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واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتى قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي الكائنة بمدينة الزقازيق وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
 

دور الطب الشرعي

 

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

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