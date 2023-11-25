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رياضة

فيسيل كوبي يتوج بالدوري الياباني للمرة الأولى في تاريخه

فيسيل كوبي يتوج بالدوري
فيسيل كوبي يتوج بالدوري الياباني للمرة الأولى في تاريخه،فيتو

الدوري الياباني، توج فريق فيسيل كوبي بلقب الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على ناجويا جرامبوس 2-1 اليوم السبت في المرحلة ال33 قبل الأخيرة من البطولة.

تقدم فيسيل كوبي بهدفين سجلهما اللاعبان هارويا إدي، ويوشينوري موتو في الدقيقتين 12، 14 ثم رد ناجويا جرامبوس بهدف سجله كاسبر جونكر في الدقيقة (30).

وارتفع رصيد فيسيل كوبي إلى 68 نقطة ليحسم اللقب حيث تفوق في الصدارة بفارق 4 نقاط أمام أقرب منافسيه يوكوهاما إف مارينوس صاحب المركز الثاني، الذي تعادل سلبيا مع البيريكس نيجاتا أمس الجمعة في افتتاح المرحلة نفسها.

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وفي مباريات أخرى جرت اليوم، تغلب سانفريس هيروشيما على جامبا أوساكا 3-0، ونوافيسبا فوكوكا على أوراوا ريد دياموندز 3-2، وكونسادول سابورو على إف سي طوكيو 3-1.

كما تغلب كيوتو سانجا على سيريزو أوساكا 1-0، وشونان بيلمير على يوكوهاما إف سي 1-0، وتعادل كاشيوا ريسول مع ساجان توسو 2-2.

 

وعلي صعيد آخر خسر أوراوا ريد دايموندز، حامل لقب دوري أبطال آسيا، أمام أفيسبا فوكوكا، بنتيجة 2-3، بحضور 34 ألف و826 متفرج على ملعب سايتاما 2002، في الجولة الـ33 من بطولة الدوري الياباني.

 

أحرز أهداف أوراوا بطل دوري أبطال أسيا،  ألكسندر شولتز، من ركلة الجزاء في الدقيقة 18، وأليكس شالك في الدقيقة 75.

وفي المقابل سجل أهداف أفيسبا فوكوكا كل من  كازويا كونو، هدفين اثنين في الدقيقتين  32، و62، وزميله إيتسوكي أودا، في الدقيقة 57. 

وبهذه النتيجة تجمد رصيد أوراوا عند النقطة 54 بالمركز الرابع، فيما ارتفع رصيد أفيسبا فوكوكا إلى 51 نقطة في المركز السادس.

 

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