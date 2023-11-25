السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار الفاكهة السبت 25-11-2023 في الدقهلية

الفاكهة اليوم في
الفاكهة اليوم في الدقهلية، فيتو

 أسعار الفاكهة في الدقهلية، استقرت أسعار الفاكهة اليوم السبت في الأسواق بمحافظة الدقهلية، وفقا للتعاملات اليومية بالأسواق.

أسعار المانجو 

المانجو السكري من 25 إلى 50 جنيها.

 المانجو النعومي من 40 إلى 60 جنيها.

 والمانجو الفص من 50 إلى 70 جنيها.

 وتراوح سعر مانجو مستورد سوداني من 40 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الأفوكادو

سعر الأفوكادو بسعر من 80 إلى 100 جنيه.

 برقوق مستورد بسعر 30-50 جنيهًا.

باباظ بسعر من 9 إلى 15 جنيها.

دوم من 40 جنيها إلى 80 جنيها. 

Advertisements

أسعار التفاح

وبلغ سعر التفاح المستورد 30 إلى 50 جنيهًا، والكمثرى المستوردة بسعر من 30 إلى 60 جنيها، والكوثري من 12 إلى 20 جنيها. 

الكاكا من 15 إلى 25 جنيها. 

الجوافة من 10 إلى 20 جنيها. 

البرتقال من 8 إلى 15 جنيها. 

الرومان من 8 إلى 15 جنيها. 

أسعار البلح

وبلغت أسعار البلح السيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

وسعر بلح ثلاجة من 10 إلى 15 جنيها.

البارحي من 35 إلى 50 جنيها.

أسعار البطيخ

أما عن أسعار البطيخ في الدقهلية، فسجل سعر وزن من 3 إلى 6 كيلو بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا، بطيخة وزن من 8 إلى 10 كيلو نحو 40 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، بطيخ وزن من 6 إلى 8 كيلو بسعر من 21 إلى 28 جنيها. 

أسعار العنب 

وبلغ سعر عنب مستورد أسود من 30 إلى 40 جنيها، العنب مستورد أصفر بسعر من 30 إلى 40 جنيهًا، عنب بناني 25 إلى 30 جنيها، سعر أناناس نحو 12 إلى 15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة 

واستقر سعر كريز مسجلًا 50-60 جنيهًا، كانتلوب ليتراوح سعره من 8 إلى 15 جنيهًا، الشمام بسعر من 9 إلى 12 جنيها، الكيوي بسعر 26 -35 جنيهًا، والكاكا من 15 الي 25 جنيها 

وبلغ سعر الخوخ البلدي عريشي أقل سعر له في سوق الجملة نحو 15 جنيها مقابل 25 جنيهًا أعلى سعر له، وتراوح سعر جوافة من 18 إلى 25 جنيهًا، فراولة من 25 إلى 30 جنيها.

استقرار أسعار الموز

واستقرت أسعار الموز بلدي الذي تراوح سعره من 7 إلى 12 جنيها أقل سعر له في سوق الجملة إلى 9 جنيهات أعلى سعر له، موز بيكو من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي بسعر 5.5 إلى 7.5 جنيه، وتراوح سعر موز مغربي من 10 جنيهات إلى 15 جنيها.

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر الطماطم في سوق العبور

أسعار التوابل اليوم السبت 25-11-2023 في الدقهلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الفاكهة اليوم أسعار الفاكهة أسعار التفاح اسعار المانجو المانجو السكري محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر الطماطم في سوق العبور

أسعار اللحوم اليوم السبت 25-11-2023 في الدقهلية

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 25-11-2023

الأكثر قراءة

قتلتها طالبة لسرقة قرطها الذهبي، تفاصيل صادمة في واقعة طفلة الشرقية

وزارة المالية تزف بشرى لأصحاب المعاشات

ظهور مقاتلة في تبادل أسرى الاحتلال تثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر القسامية

تفاصيل تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بمسيرة إيرانية بالمحيط الهندى

تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالمحيط الهندى

لتوفير الفاتورة، نصائح قبل شراء واستعمال السخان الكهربائي

بالأحاديث النبوية، أوقات إجابة الدعاء وآدابه

لزيادة الإنتاجية، شركات يابانية تسمح لموظفيها بالبكاء وتخصص أفرادا لـ "الطبطبة"

Advertisements

منوعات

المزيد

ميجان ترفض عودة المياه إلى مجاريها بين الأمير هاري والملك تشارلز

لزيادة الإنتاجية، شركات يابانية تسمح لموظفيها بالبكاء وتخصص أفرادا لـ "الطبطبة"

توقعات الأبراج، حظك الأحد 26-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 26-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 25-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تساعد في علاج السرطان وتعزز المناعة.. 8 فوائد مذهلة لحبة البركة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث النبوية، أوقات إجابة الدعاء وآدابه

لايفوتك ثوابه، دعاء صباح السبت من الكتاب والسنة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25-11- 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية