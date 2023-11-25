للمرة الثالثة، تجديد حبس عاطل بتهمة قتل طالب انتقاما من والدته

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس للمرة الثالثة، تجديد حبس عاطل بتهمة قتل طالب انتقاما من والدة الأخير لسبه وقذفه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طالب مقتولا بطعنة سكين فى الصدر.

واستمعت نيابة شرق القاهرة الكلية إلى أقوال والدة الطالب الذي لقى مصرعه على يد عاطل في منطقة عين شمس

Advertisements

وأكدت والدة المجني عليه أن المتهم كاذب ولم تشتمه أو تعايره كونه غير جامعي.

وأضافت والدة المجني عليه أن المتهم كثيرا ما يقف أسفل منزلها ويتسكع فطلبت منه الرحيل إلا أنه رفض وتعدى عليها باللفظ.

وأشارت والدة المجني عليه أنه توعد لها قائلا “فرحانة بابنك والله لاحرق قلبك عليه وفعلا قتله أدام عيني”.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب نشوب مشاجرة سابقا بين المتهم ووالدة المجنى عليه قامت فيها السيدة بسبه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الجريمة لقيام والدة المجنى عليه بسبه فانتقم من ابنها بقتله ليحرق قلبها عليه وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وطالبت والدة المجني عليه بالقصاص من المتهم وأكدت أن ابنها كان طيب القلب ولم يفعل أي شيء يستحق القتل.

وفي واقعة أخرى.. تخلصت ربة منزل قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية من نجلها البالغ 4 أعوام خنقًا بإستخدام إيشارب حريمي ووسادة وذلك انتقامًا من أهل زوجها بعد ادعاءها تحريضهم له وإشاعة سوء سلوكها.

بمواجهة الأم المتهمة أقرت واعترفت بارتكاب واقعة التخلص من نجلها بإستخدام "إيشارب حريمي" ووضع وسادة على وجهه حتى فارق الحياة.

وأضافت المتهمة أنها شرعت في تنفيذ جريمتها بعد قيام أهل زوجها بالتشهير بها وإشاعة سوء سلوكها وتحريض زوجها الذي يعمل بالخارج على طلاقها فأقدمت على ذلك انتقامًا من أهل زوجها