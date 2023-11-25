السبت 25 نوفمبر 2023
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حوادث

للمرة الثالثة، تجديد حبس عاطل بتهمة قتل طالب انتقاما من والدته

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس للمرة الثالثة، تجديد حبس عاطل بتهمة قتل طالب انتقاما من والدة الأخير لسبه وقذفه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طالب مقتولا بطعنة سكين فى الصدر.

واستمعت نيابة شرق القاهرة الكلية إلى أقوال والدة الطالب الذي لقى مصرعه على يد عاطل في منطقة عين شمس

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وأكدت والدة المجني عليه أن المتهم كاذب ولم تشتمه أو تعايره كونه غير جامعي.

وأضافت والدة المجني عليه أن المتهم كثيرا ما يقف أسفل منزلها ويتسكع فطلبت منه الرحيل إلا أنه رفض وتعدى عليها باللفظ.

وأشارت والدة المجني عليه أنه توعد لها قائلا “فرحانة بابنك والله لاحرق قلبك عليه وفعلا قتله أدام عيني”.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب نشوب مشاجرة سابقا بين المتهم ووالدة المجنى عليه قامت فيها السيدة بسبه.

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تجديد حبس عاطل بتهمة قتل طالب انتقاما من والدته في عين شمس

وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الجريمة لقيام والدة المجنى عليه بسبه فانتقم من ابنها بقتله ليحرق قلبها عليه وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

وطالبت والدة المجني عليه بالقصاص من المتهم وأكدت أن ابنها كان طيب القلب ولم يفعل أي شيء يستحق القتل.

 

وفي واقعة أخرى.. تخلصت ربة منزل قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية من نجلها البالغ 4 أعوام خنقًا بإستخدام إيشارب حريمي ووسادة وذلك انتقامًا من أهل زوجها بعد ادعاءها تحريضهم له وإشاعة سوء سلوكها.  
بمواجهة الأم المتهمة أقرت واعترفت بارتكاب واقعة التخلص من نجلها بإستخدام "إيشارب حريمي" ووضع وسادة على وجهه حتى فارق الحياة.

وأضافت المتهمة أنها شرعت في تنفيذ جريمتها بعد قيام أهل زوجها بالتشهير بها وإشاعة سوء سلوكها وتحريض زوجها الذي يعمل بالخارج على طلاقها فأقدمت على ذلك انتقامًا من أهل زوجها

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اجهزة الامن بمديرية امن القاهرة النيابة العامة شرق القاهرة الكلية عين شمس قسم شرطة عين شمس نيابة شرق القاهرة

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حبس عاطل بتهمة قتل طالب انتقاما من والدته في عين شمس

مصرع طالب على يد عاطل انتقاما من والدته بعين شمس

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