الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة قتل طالب انتقاما من والدته في عين شمس

حبس،فيتو
حبس،فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس عاطل بتهمة قتل طالب انتقاما من والدة الأخير لسبه وقذفه، 15 يوما على ذمة التحقيق. 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طالب مقتولا بطعنة سكين فى الصدر.

واستمعت نيابة شرق القاهرة الكلية إلى أقوال والدة الطالب الذي لقى مصرعه على يد  عاطل في منطقة عين شمس.   

وأكدت والدة المجني عليه أن المتهم كاذب ولم تشتمه أو تعايره كونه غير جامعي.

Advertisements

وأضافت والدة المجني عليه أن المتهم كثيرا ما يقف أسفل منزلها ويتسكع فطلبت منه الرحيل إلا أنه رفض وتعدى عليها باللفظ.

وأضافت والدة المجني عليه "أنا ست كبيرة اتصدمت لما شاب من سن ابني يشتمني فقلتله عيب أنا اد والدتك امشي ".

وأشارت والدة المجني عليه أنه توعد لها قائلا “فرحانة بابنك والله لاحرق قلبك عليه وفعلا قتله أدام عيني”

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طالب مقتولا بطعنة سكين فى الصدر.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب نشوب مشاجرة سابقا بين المتهم ووالدة المجنى عليه قامت فيها السيدة بسبه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الجريمة لقيام والدة المجنى عليه بسبه فانتقم من ابنها بقتله ليحرق قلبها عليه وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

وفى وقت سابق، توفى شاب جراء تعرضه للصعق الكهربائى داخل منزله بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته وادعاء تعرضه لصعق كهربائي ومقيم بقرية شبرامنت بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وسؤال أهل المتوفى أفادوا بتعرضه لصعق كهربائي من أحد الأجهزة داخل المنزل “ الثلاجة ” أثناء انقطاع الكهرباء، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة مستشفى شبرامنت تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنح عين شمس مديرية أمن القاهرة قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل شاب بسبب خلافات في الوايلي لـ 29 اغسطس

اعترافات المتهم بقتل شاب بسبب كلب في الزيتون

السجن 15 عاما لتاجر متهم بقتل زميله بسبب خلافات مالية في الجيزة

الأكثر قراءة

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

نجما بيراميدز على أعتاب المقاولون العرب

رد فعل ليفربول على اقتراب محمد صلاح من الدوري السعودي

رضا حجازي: قرار وزاري خلال أيام بشأن لائحة الانضباط بالمدارس

رفضت الزواج منه فطعنها في شرفها.. حيثيات حكم حبس أحمد فلوكس عامين بتهمة السب والقذف

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

بيان عاجل للحكومة بشأن الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

رجل مضطرب يتسبب في إلغاء 32 رحلة جوية بأستراليا

عروس أمريكية تطلب الطلاق في الفرح لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر الرمان في سوق العبور

ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

ترامب و18 آخرون.. قائمة المتهمين في قضية انتخابات جورجيا| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والمرض

عالم أزهري يحذر من نشر هذه الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي: تعرضك للحسد

حفظ القرآن على يد حليمة السعدية، أبرز المحطات في حياة محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق 

المزيد
الجريدة الرسمية