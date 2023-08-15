تجديد حبس عاطل بتهمة قتل طالب انتقاما من والدته في عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس عاطل بتهمة قتل طالب انتقاما من والدة الأخير لسبه وقذفه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طالب مقتولا بطعنة سكين فى الصدر.

واستمعت نيابة شرق القاهرة الكلية إلى أقوال والدة الطالب الذي لقى مصرعه على يد عاطل في منطقة عين شمس.

وأكدت والدة المجني عليه أن المتهم كاذب ولم تشتمه أو تعايره كونه غير جامعي.

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وأضافت والدة المجني عليه أن المتهم كثيرا ما يقف أسفل منزلها ويتسكع فطلبت منه الرحيل إلا أنه رفض وتعدى عليها باللفظ.

وأضافت والدة المجني عليه "أنا ست كبيرة اتصدمت لما شاب من سن ابني يشتمني فقلتله عيب أنا اد والدتك امشي ".

وأشارت والدة المجني عليه أنه توعد لها قائلا “فرحانة بابنك والله لاحرق قلبك عليه وفعلا قتله أدام عيني”

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طالب مقتولا بطعنة سكين فى الصدر.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب نشوب مشاجرة سابقا بين المتهم ووالدة المجنى عليه قامت فيها السيدة بسبه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الجريمة لقيام والدة المجنى عليه بسبه فانتقم من ابنها بقتله ليحرق قلبها عليه وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفى وقت سابق، توفى شاب جراء تعرضه للصعق الكهربائى داخل منزله بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته وادعاء تعرضه لصعق كهربائي ومقيم بقرية شبرامنت بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وسؤال أهل المتوفى أفادوا بتعرضه لصعق كهربائي من أحد الأجهزة داخل المنزل “ الثلاجة ” أثناء انقطاع الكهرباء، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة مستشفى شبرامنت تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.