تواصل اللقاءات والمؤتمرات لدعم المرشح الرئاسي السيسي

تواصل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إبراز مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة.

ونستعرض معًا أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية:

حزب مستقبل وطن

- نظمت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة.

Advertisements

- ‏عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الآلاف من أهالي المحافظة، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

- كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة،داخل الصالة المغطاه بالقرية الأولمبية بمدينة شرم الشيخ.



حزب حماة الوطن

- نظمت أمانة حزب حماة الوطن بالسويس، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

- نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

- نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستعراض انجازات الرئيس خلال الفترة الماضية.

- نظمت أمانة حزب حماة الوطن في محافظة بني سويف، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز الفشن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.



حزب الإصلاح والنهضة

- نظم حزب الإصلاح والنهضة بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، لقاءات مع المتطوعين، لمتابعة الحملة والتدريب على الحملات الانتخابية لدعم المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية القادمة ضمن فعاليات حملة مصر تختار الرئيس.

- ‏نظم حزب الإصلاح والنهضة بعقد مؤتمر نسائي بمحافظة الإسكندرية لتوعية المرأة بدورها الهام في المشاركة السياسية ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي.

- نظم حزب الإصلاح النهضة بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث قامت بندوة توعوية للشباب للتوعية بالمشاركة الإيجابية الفعالة ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.



التيار الإصلاحي الحر

نظم التيار الإصلاحي الحر، مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بمحافظة المنوفية.

حزب الغد

- نظم حزب الغد، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة لدعم وتأييد المرشح الرئاسى السيد عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حملة يلا سيسي

- نظمت حملة «يلا سيسي»، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، بالزنكلون محافظة شرقية وبحضور عدد كبير من ممثلي الكيانات الشبابية والأحزاب والقوي السياسة.

حزب الجيل الديمقراطي

- اقام حزب الجيل الديمقراطي مؤتمرا جماهيريا بقرية أبو غالب بشمال محافظة الجيزة وذلك استكمالا للمؤتمرات الجماهيرية التي قام بها الحزب في العديد من محافظات الجمهورية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حزب مصر أكتوبر



- نظم حزب مصر أكتوبر مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2024 مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.