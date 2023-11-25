تفاصيل وفاة شاب فجأة أثناء لعب مباراة كرة قدم بالشرقية

شهد مركز بلبيس في محافظة الشرقية الساعات الماضية قصة حزينة عقب وفاة شاب بأزمة قلبية أثناء ممارسة لعبة كرة القدم مع زملائه وأصدقائه ليتشح المركز بالسواد حزنا عليه.

جيران الشاب المتوفي

البداية كانت حينما قرر الشاب ويدعي محمد همام، في العقد الثالث من عمره أداء مباراة كرة قدم مع أصدقائه، وبعد مرور وقت من المباراة سقط المذكور مغشيًا عليه فى أرض الملعب ليكتشف أصدقاؤه أنه أصيب بأزمة قلبية وهرول الجميع للذهاب إلى المستشفى لإنقاذه لكنه توفى قبل الوصول.

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وقال محسن ابراهيم احد جيران الشاب، إن المتوفى كان من الشخصيات التى تتحلى بالاحترام والتى تواظب على الصلاة وقراءة القرآن باستمرار مضيفا،فى يوم وفاته ذهب للعب مباراة كرة قدم مع أصدقائه توفى على إثرها قبل وصوله إلى المستشفى.

وأكد آخر أن سيرة الراحل كانت حسنة مضيفًا أن الحادث وقع أثناء لعب مباراة كرة القدم وانه توفى قبل وصوله المستشفى.

غرفة عمليات الشرقية

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت اخطارا الساعات الماضية بوفاة شاب في العقد الثالث من عمره أثناء لعب مباراة كرة قدم مع أصدقائه على أحد ملاعب مركز بلبيس حيث سقط الشاب على الأرض مغشيا عليه أثناء اللعب وحاول أصدقاؤه إنعاشه ولكن دون جدوى وجري نقل جثة المتوفي إلى المستشفى.

وبانتقال الاجهزة الامنية وبالتحريات اللازمة وسؤال اسرته تبين وفاة “محمد.ال.ه”31 عاما نتيجة إصابتة بهبوط حاد بالدورة الدموية عقب تعرضه لنوبه قلبية حادة.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لعدم وجود شبهة جنائية.

الفقيد،فيتو

جنازة الشاب

واعلنت اسرة الفقيد انه من المقرران يتم تشييع الجثمان عقب اداء صلاة الجنازة عليه بمسجد سادات قريش بمدينة بلبيس إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، فيما اعلنت عائلته تلقي العزاء اليوم في نجلها.

زيادة الأزمات القلبية في الشتاء

الأزمة القلبية في الشتاء، حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة البرد على القلب، مؤكدًا أن انخفاض درجات حرارة الجو تؤدي للتقلص في الأوعية، وارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من الإصابة بأزمات القلب.

وللوقاية من الأزمة القلبية في الشتاء، وضع الدكتور جمال شعبان روشتة للحفاظ على القلب من البرد، منبهًا على أهمية الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا والتهاب الزور،والنزلات الشعبية تفاديًا للأزمات القلبية.

وعن خطورة التعرض للبرد، كتب الدكتور جمال شعبان محذرًا من الأزمة القلبية في الشتاء، عبر صفحته بالفيس بوك قائلًا: "حافظ على قلبك في الشتاء، البرد وأزمات القلب، حذارِ من خطورة البرد علي القلب"

الحفاظ على القلب في الشتاء

وعن أهمية الحفاظ على القلب في الشتاء، قال جمال شعبان إن انخفاض درجات حرارة الجو يؤدي إلي تقلص في الأوعية الدموية وارتفاع في ضغط الدم، مع تنشيط الجهاز العصبي السبمثاوي وتسارع في ضربات القلب، كمحاولة من القلب للاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم"

وأوضح أن تسارع ضربات القلب يؤدي إلي تزايد احتمالات تكون جلطة في الأوعية الدموية أو الشرايين التاجية، ومن ثم أزمة قلبية"

وأكد جمال شعبان أنه يقل شرب الماء لعدم الإحساس بالعطش، أيضا الإصابة بالإنفلونزا، والتهابات الزور، والنزلات الشعبية، قد تفاقم حالة مرضي القلب.

وقال جمال شعبان إن كبار السن والأطفال هم الأكثر عرضة لمشكلات القلب في البرد.

نصائح لتفادي الأزمات القلبية في الشتاء

وعن النصائح والاحتياطات لتفادي الأزمة القلبية قال الدكتور جمال شعبان: "تجنب التعرض لتيارات الرياح والبرد الشديد، وتجنب الخروج المفاجيء من مكان دافيء إلي مكان بارد، ارتداء طبقات عديدة من الملابس لحبس الهواء بين طبقة والأخري يحافظ علي حرارة الجسم، أفيد من إزار واحد ثقيل.

كما نصح جمال شعبان بارتداء غطاء الرأس والرقبة والأذنين، لأنه يساعد في عدم انخفاض حرارة الجسم، مع شرب الماء بانتظام والسوائل غير السكرية بمعدل لا يقل عن ٢ لتر يوميًا، مع تجنب شرب الصودا والمشروبات الغازية.

وكشف د. جمال شعبان عن المشروبات صديقة القلب في الشتاء، وحددها في "الشاي الأسود أو الأخضر، والقهوة والزنجبيل بدون سكر طبعًا"

وطالب شعبان بتجنب التدفئة الزائدة، عند الإحساس بوجع في الصدر أو عدم ارتياح، وقال: "يجب استشارة طبيب القلب قبل تعليق الوجع علي شماعة البرد المفتري عليه."

مخاطر البرد والإصابة بالأزمات القلبية



وجدير بالذكر أن مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية تزداد خلال فترة الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة، وفقًا للأبحاث والدراسات، حيث تضيق الأوعية الدموية في الطقس البارد، ويزداد نشاط الجهاز العصبي لإبقاء الجسم دافئا.

ويحذر أطباء القلب من نشاط الجهاز العصبي الزائد عن الحد وتأثيره على القلب، حيث ينشط للتعرض لدرجات الحرارة المنخفضة للغاية، واصفين فصل الشتاء بأنه خطير للغاية على مرضى القلب، لذا نبهوا على الاهتمام بالتدفئة، حتى لا يتعرض القلب لأزمة تؤدي للوفاة.

كما أكدت الدراسات أن سرعة معدل ضربات القلب يزيد في فصل الشتاء، مقارنة بالفصول الأخرى من العام، الأمر الذي يثير المخاوف والقلق بشأن زيادة التعرض للأزمة القلبية في فصل الشتاء.

وأشارت الدراسات إلى أن جسم الإنسان يفقد الكثير من حرارته في الطقس البارد، ويزداد معدل عملية التمثيل الغذائي بالجسم، ما يؤدي لارتفاع معدل ضربات القلب، للحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية، ولضمان تدفق الدم إلى المخ والعضلات وكل أجزاء الجسم.