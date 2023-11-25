السبت 25 نوفمبر 2023
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رياضة

اليوم، إقامة المؤتمر الصحفي لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

فيوتشر، فيتو
فيوتشر، فيتو

 يُعقد في تمام الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت بقاعة مؤتمرات ستاد السلام، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب إفريقي بالكونفدرالية.

 

يقام المؤتمر الصحفي لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت في الثانية عشر ظهرا بقاعة مؤتمرات ستاد السلام.

 

موعد مباراة فيوتشر وسوبر سبورت 

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب إفريقي في تمام الثالثة من عصر غدا الأحد، على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

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القناة الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

 وتنقل مباراة فيوتشر وسوبر سبورت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت. 

 

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي فريق مودرن فيوتشر، بطاقم حكام مواجهة الفريق ضد سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفيدرالية.

ويدير المباراة تحكيميًّا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان أوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتي حكم رابع.

 

فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.

 

وأوقعت قرعة الكونفدرالية الإفريقية، فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولي رفقة سوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

 

وأوقعت قرعة المجموعات للكونفيدرالية فيوتشر ضمن المجموعة الأولى التي تضم اتحاد العاصمة الجزائري (حامل اللقب) وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، والهلال الليبي.

 

وكان فيوتشر قد تأهل لدور المجموعات، بعد تخطيه عقبة سينجيدا التنزاني في دور الـ32.

 

مواعيد مباريات مودرن فيوتشر بدور المجموعات من الكونفدرالية

وستكون مواعيد مباريات فريق مودرن فيوتشر كالتالي:

الجولة الأولى - 26 نوفمبر
مودرن فيوتشر يستضيف سوبر سبورت الجنوب أفريقي.

الجولة الثانية- 3 ديسمبر
مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على الهلال الليبي.

الجولة الثالثة - 10 ديسمبر
مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الرابعة - 20 ديسمبر
مودرن فيوتشر يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الخامسة - 25 فبراير 2024
مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

الجولة السادسة والأخيرة: 3 مارس 2024
مودرن فيوتشر يستضيف الهلال الليبي.

 

إصابات فيوتشر

ويبذل الجهاز الطبي لفريق مودرن فيوتشر مجهودا كبيرا لتجهيز اللاعبين المصابين للحاق بلقاء سوبر سبورت الجنوب افريقي بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

ويعاني فريق فيوتشر من إصابة عدد كبير من لاعبيه وهم باسم علي والكاميروني جوناثان نجويم، وناصر ماهر واحمد عاطف.

وتأكد جاهزية أحمد عاطف مهاجم فريق مودرن فيوتشر وصانع الألعاب ناصر ماهر للمشاركة مع الفريق في المواجهة المقبلة أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي.

وعانى أحمد عاطف من بعض آلام في الظهر ويخوض حاليا التدريبات لاستعادة قوته البدنية والفنية قبل اللقاء.

وأصبح ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق جاهز أيضا اللحاق بلقاء سوبر سبورت بعد تماثله للشفاء وعودته للمشاركة بالتدريبات الجماعية.

 

وجاري تجهيز الثنائي ونجويم وباسم علي باسم على الذي أصيب في المباراة الأخيرة أمام إنبى، والتي على إثرها غادر ملعب اللقاء.

 

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب إفريقي

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