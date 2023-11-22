شرط فيوتشر لانتقال أحمد عاطف إلى الأهلي (فيديو)

الأهلى، تحدث الإعلامى أحمد شوبير عن موقف نادى مودرن فيوتشر من انتقال أحمد عاطف مهاجم الفريق إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير إنه من الصعب أن يفرط فيوتشر في أحمد عاطف في الوقت الحالي وذلك نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا" من الممكن أن يستغنى فيوتشر عن أحمد عاطف للأهلى حال انضمام صلاح محسن مهاجم المارد ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر الى القلعة الحمراء.

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موقف كولر من التعاقد مع أحمد عاطف

وتحفظ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فكرة التعاقد مع أحمد عاطف مهاجم فيوتشر في يناير القادم.

وعلمت فيتو أن كولر رفض التعاقد مع اللاعب بسبب قيده إفريقيا في قائمة فيوتشر التي تخوض مباريات الكونفدرالية.

وقال مصدر إن كولر شدد علي إنه سيكتفي بضم عمر كمال عبد الواحد الذي لن يشارك إفريقيا مع الأهلي لقيده إفريقيا مع فيوتشر ومن ثم لن يتعاقد مع مهاجم جديد لن يستفيد منه أيضا في المباريات الإفريقية.

وعاد أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي لحسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدعيم هجوم الأهلي في يناير القادم.

وعلمت فيتو أن الأهلي يدرس تقديم عرضا إلى إنبي للحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم لتدعيم الخط الأمامي.

الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمباراة ميدياما الغاني

من ناحية أخرى يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غدا الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل.

الأهلى راحة من التدريبات الجماعية اليوم

وكان الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا استعدادا لمباراة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك، وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلي في المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في إحراز 7 أهداف خلال المباراتين اللتين خاضهما الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

6- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.