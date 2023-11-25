زوجة علي الحجار تروي قصة تعارفهما: بدأت بخناقات حتى اعترفلي بحبه بأغنية عارفة (فيديو)

عبرت هدى زوجة المطرب علي الحجار عن حبها لزوجها وقصة تعارفهما وذلك ببرنامج سولد أوت مع الإعلامي محمود سعد.

ووجهت هدى زوجة علي الحجار رسالة له قائلة:" بحبك".

وعن قصة تعارفهما قالت:"كان ليا واحدة صاحبتي متجوزة صاحب علي وكانت البدايات ليست حب وإعجاب لحد ما واحد صاحبنا قالي إن علي الحجار بيحبك وخدنا هدنة من الخناقات لحد ما اعترفلي انه بيحبني بأغنية عارفة"

الفنان علي الحجار

وحل الفنان علي الحجار ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج "soldout”، على شاشة cbc، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساء.

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كواليس حلقة علي الحجار مع محمود سعد

ومن المفترض أن يكشف علي الحجار خلال حلقته مع محمود سعد في برنامج sold out، مشاريعه الفنية المقبلة والعديد من الأمور الأخرى.

جدير بالذكر أنه في أكتوبر الماضي أحيا المطرب علي الحجار، احتفالية "مصر 5000 سنة حضارة.. 50 سنة عبور"، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.