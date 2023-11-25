دوري أبطال إفريقيا، الجهاز الفني للأهلي يراجع خطة مباراة ميدياما الغانى بالمحاضرة الختامية

دوري أبطال إفريقيا، يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب السلام لخوض مباراة ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت.

خطة مباراة ميدياما الغانى

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام ميدياما الغانى، وفقا لخطة اللعب التي حددها الجهاز الفني، وذلك من أجل تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في بدايه مشواره بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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الأهلى يسعى للفوز على ميدياما

ويدخل المارد الأحمر بقياده مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام ميدياما الغانى بحثا عن تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا التى يتطلع إلى الفوز بلقبها للعام الثاني على التوالي والثانى عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

ميدياما الغانى يبحث عن تحقيق المفاجأة والفوز على الأهلى

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق ميدياما الغانى بقياده مدربه إيفانز أدوتي مباراة الأهلى اليوم بحثا عن تحقيق مفاجأة الفوز على الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا وحصد أول ثلاث نقاط في بداية مشواره في دور المجموعات.

الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وميدباما

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وميدياما الغاني بمقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيرة، للاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد الاجتماع في حضور مسئولي الاتحاد الإفريقي وحضره من الأهلي الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري ووائل محمد إداري الفريق.

وناقش الاجتماع التفاصيل الخاصة بموعد وصول الفريقين وبدء عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقما من اللون الأصفر بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون اللبني بالكامل.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

قائمة الأهلى لمباراة ميدياما الغانى

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم فؤاد

في خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حسين الشحات - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو

في خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلي في المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في إحراز 7 أهداف خلال المباراتين اللتين خاضهما الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

6- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.