السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الكشف على 550 مواطنا ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" بالبحيرة (صور)

مبادرة عنيك فى عنينا
مبادرة "عنيك فى عنينا" بالبحيرة، فيتو

 أكدت الدكتوره نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة  على استمرار عمل مبادرة "عنيك في عنينا " بمحافظة البحيرة والتي تنفذها مؤسسة حياة كريمة في قرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى غير القادرين.

الكشف على 550 مواطنا ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" بالبحيرة
الكشف على 550 مواطنا ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" بالبحيرة
الكشف على 550 مواطنا ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" بالبحيرة


  وتم خلال مبادرة عنيك فى عنينا توقيع الكشف الطبى على 550 مواطنا من مرضى العيون، ضمن القافلة التى تم تنظيمها بقرية منشاة علوبة بأبو المطامير، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي.

Advertisements

 كما تم تقديم الدواء العلاجي لـ 306 حالات وعمل  244 نظارة طبية، كما سيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ 87 مواطنا وذلك تخفيفًا عن كاهل المرضى.
 

الكشف على 550 مواطنا ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" بالبحيرة
الكشف على 550 مواطنا ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" بالبحيرة
الكشف على 550 مواطنا ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" بالبحيرة
الكشف على 550 مواطنا ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" بالبحيرة

 وأشادت نائب محافظ البحيرة بتلك الأعمال التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدةً على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

 

txt

رياضة البحيرة تواصل تنفيذ مبادرة خليك إيجابي وشارك بمراكز شباب المحافظة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مبادرة عينك في عنينا البحيرة أبو المطامير نائب محافظ البحيرة مبادرة حياة كريمة

مواد متعلقة

حالة الطقس غدًا السبت 25-11-2023 في محافظة البحيرة

استمرار أنشطة أندية السكان بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

أشهرهم الكلاماتا والتفاحي الأخضر، أنواع وأسعار الزيتون في محافظة البحيرة (فيديو)

استمرار القوافل الدينية بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

عماد حمدي، عبد الوارث عسر غير مجرى حياته، عاش غنيا ومات كفيا ومفلسا

البائع المصري الذي أهانه مستشار أوباما يتحدث لأول مرة، ماذا قال؟

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-11- 2023 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة مان سيتي وليفربول

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى ببني سويف

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عدد الرهائن المحتجزين لدى حماس

سعر اليورو أمام الجنيه المصري صباح اليوم السبت 25-11-2023

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25-11- 2023 في القاهرة والمحافظات

زي النهاردة، افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس السيسي وسط اهتمام عالمي

Advertisements

منوعات

المزيد

البائع المصري الذي أهانه مستشار أوباما يتحدث لأول مرة، ماذا قال؟

طعن الضابط المدان بقتل جورج فلويد داخل محبسه بسجن مينيسوتا الأمريكي

لو جالك زلابية بدل الهمبرجر لا تندهش، مطعم يوظف مصابين بالخرف للعمل في خدمة الزبائن

كيم جونج أون يشاهد صورا لمدن كوريا الجنوبية التقطها القمر الكوري الشمالي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

تعرف على خطوات استلام شقق سكن مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

خريطة بأماكن شقق الإعلان التكميلي سكن كل المصريين 3

المزيد

انفوجراف

تساعد في علاج السرطان وتعزز المناعة.. 8 فوائد مذهلة لحبة البركة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25-11- 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 25 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 25 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية