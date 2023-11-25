الكشف على 550 مواطنا ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" بالبحيرة (صور)

أكدت الدكتوره نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على استمرار عمل مبادرة "عنيك في عنينا " بمحافظة البحيرة والتي تنفذها مؤسسة حياة كريمة في قرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى غير القادرين.

الكشف على 550 مواطنا ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" بالبحيرة

الكشف على 550 مواطنا ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" بالبحيرة

الكشف على 550 مواطنا ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" بالبحيرة



وتم خلال مبادرة عنيك فى عنينا توقيع الكشف الطبى على 550 مواطنا من مرضى العيون، ضمن القافلة التى تم تنظيمها بقرية منشاة علوبة بأبو المطامير، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي.

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كما تم تقديم الدواء العلاجي لـ 306 حالات وعمل 244 نظارة طبية، كما سيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ 87 مواطنا وذلك تخفيفًا عن كاهل المرضى.



الكشف على 550 مواطنا ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" بالبحيرة

الكشف على 550 مواطنا ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" بالبحيرة

الكشف على 550 مواطنا ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" بالبحيرة

الكشف على 550 مواطنا ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" بالبحيرة

وأشادت نائب محافظ البحيرة بتلك الأعمال التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدةً على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.