بركات يوجه رسالة لـ كولر قبل مواجهة الأهلي وميدياما الغاني

حذر محمد بركات، مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي قبل ضربة البداية أمام ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا.



وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"فوز شباب بلوزداد على يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية رسالة تجعل مارسيل كولر مدرب الأهلي يجب أن يكون تركيزه أكبر".



وأضاف: "فريق شباب بلوزداد قوي والبداية الخاصة به قوية للغاية ويجب الحذر بالنسبة للأهلي"

واختتم: "الأداء الفني الخاص بـ الأهلي خلال الفترة الأخيرة في المباريات الأفريقية مختلف بعض الشئ ولابد من الحذر والبداية بقوة".



وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني،في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها مساء غد السبت علي ملعب السلام.

وجاءت القائمة علي النحو التالي:

قائمة الأهلي أمام ميدياما الغاني

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم فؤاد

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خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حسين الشحات - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو

خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن.

والمستبعدين من المباراة هم: خالد عبد الفتاح وموديست ومحمود متولي وحمزة علاء وعمرو السولية وعلي معلول وكريستو ونيدفيد.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري على ملعب السلام.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وميدياما الغانى

وتذاع مباراة الأهلي وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام ميدياما الغاني

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ميدياما الغاني.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر ابراهيم - محمد هاني

فى خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

في خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - كهربا

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلي في المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في إحراز 7 أهداف خلال المباراتين اللتين خاضهما الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

6- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.