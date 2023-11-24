علي الحجار: توقيع أحمد الحجار على أعمالي أضافها شهرة

قال المطرب علي الحجار أثناء استضافته ببرنامج سولد أوت كامل العدد مع محمود سعد: "فن الأغنية لازم يتوفر فيها مغني صوته حلو ومغني بيعرف يطرب يبقى مطرب ولازم الشعر ليه موضوع وليه معنى ولحن ولو كل الأركان لم يتوفروا يبقى الموضوع مش أغنية ولو ممثل غنى في إطار عمل درامي عادي".

وعن الأغاني المحببة لقلبه أوضح: "أغنية على قد ما حبينا واعذرينا وأغنية لما الشتاء يدق البيبان واحمد الحجار كان ليه فضل عليا في الشهرة من خلال بصمته قى بعض الأغاني بتاعتي".

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وتابع: "وبحب اسمع كل الناس القديمة زي ام كلثوم وعبدالحليم ومحمد منير ومحمد الحلو دول اكتر ناس بسمعهم وهاني شاكر ومحمد ثروت ومدحت صالح وأنغام مغنية كويسة ودارسة وأبوها محمد علي سليمان وفاهمة في الغنى وأصالة وصابر الرباعي وأحمد جمال وبهاء سلطان ومحمد عدوية".

الفنان علي الحجار

وحل الفنان علي الحجار ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج "soldout”، على شاشة cbc، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساء.

كواليس حلقة علي الحجار مع محمود سعد

ومن المفترض أن يكشف علي الحجار خلال حلقته مع محمود سعد في برنامج sold out، مشاريعه الفنية المقبلة والعديد من الأمور الأخرى.

جدير بالذكر أنه في أكتوبر الماضي أحيا المطرب علي الحجار، احتفالية "مصر 5000 سنة حضارة.. 50 سنة عبور"، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.