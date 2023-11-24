رئيس الاتحاد المنستيري التونسي يكشف موقف الأهلي من صفقة هشام بكار

الأهلي، كشف أمير الحيزم رئيس نادي الاتحاد المنستيري التونسي حقيقة المفاوضات الدائرة من جانب النادي الأهلي المصري من أجل ضم هشام بكار الظهير الأيسر للفريق التونسي.

وأكد أمير الحيزم في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن النادي الأهلي لم يرسل عرضا رسميا للاتحاد المنستيري من أجل ضم هشام بكار، ولم يحدث أي تواصل من قبل مسئولي الأهلي مع مسئولي الفريق التونسي.

وتابع رئيس نادي الاتحاد المنستيري، ربما حصل تواصل من قبل النادي الأهلي مع وكيل هشام بكار.

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وأضاف أمير الحيزم، أن هناك عروضا من أندية القمة في الدوري التونسي من أجل التعاقد مع هشام بكار، خاصة أن خبراء الكرة التونسية يعتبرون بكار هو مستقبل الجبهة اليسرى في الكرة التونسية خلال السنوات القليلة المقبلة، كما أن هناك اهتماما من بعض الأندية الأوروبية باللاعب خاصة في فرنسا وبلجيكا.

هشام بكار ظهير أيسر النادي الأهلي، فيتو

بكار بديل علي معلول في الأهلي

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن الأيام الماضية شهدت اتصالات من قبل مسؤولين في النادي الأهلي المصري مع نظرائهم في اتحاد المنستيري التونسي.

وبحسب شبكة موزاييك التونسية فإن النادي الأهلي أبلغ مسئولي المنستيري برغبته في الحصول على خدمات هشام بكار الظهير الأيسر للفريق التونسي خلال الفترة المقبلة، ليكون البديل الأفضل للدولي التونسي علي معلول الذي يقترب من الرحيل عن النادي الأهلي بعد تقدمه كثيرا في السن.

وذكر التقرير الذي نشرته شبكة موزاييك، أن الأهلي سيكون مجبرا على التخلي عن أحد لاعبيه الأجانب، من أجل إخلاء مكان لضم ظهير الاتحاد المنستيري، خاصة أن الأهلي يمتلك خمس لاعبين أجانب في قائمته حاليا، ولا يحق له ضم أي لاعب أجنبي إلا بعد رحيل أحد لاعبيه الأجانب الحاليين.

القيمة السوقية لهشام بكار

التونسي هشام بكار، يبلغ من العمر 22 عامًا يشغل مركز الظهير الأيسر في نادي الاتحاد المنستيري، قد شارك مع فريقه في 8 مباريات بالدوري المحلي، صنع خلالهم هدفين وسجل آخر، وتبلغ قيمته التسويقية حاليًا أقل من نصف مليون دولار.

موعد انتهاء عقد علي معلول مع الأهلي

ينتهي عقد التونسي علي معلول، البالغ من العمر 33 عامًا مع النادي الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعدما انضم للأحمر قادمًا من الصفاقسي التونسي في صيف 2016.

أرقام علي معلول مع الأهلي

وشارك علي معلول مع الأهلي في 264 مباراة، أحرز خلالهم 49 هدفًا، وصنع 76 آخرين، وتُوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين، والدوري المصري 5 مرات، وكأس مصر 3 مرات، والسوبر المصري 4 مرات، والسوبر الإفريقي مرتين.

غياب علي معلول عن مواجهة ميدياما

تأكد غياب التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة ميدياما الغاني المرتقبة غدا السبت في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتأتي عدم جاهزية معلول بسبب الإصابة في العضلة الخلفية لتبعده عن الحسابات الفنية في مباراة ميدياما الغاني المرتقبة غدا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.