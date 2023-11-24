تقارير تونسية تكشف النقاب عن مفاوضات الأهلي مع خليفة "معلول"

الأهلي، كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود اهتمام من النادي الأهلي للتعاقد مع هشام بكار، لاعب الاتحاد المنستيري التونسي، خلال الفترة المقبلة.

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن الأيام الماضية شهدت اتصالات من قبل مسئولين في النادي الأهلي المصري مع نظرائهم في اتحاد المنستيري التونسي.

وبحسب شبكة موزاييك التونسية فإن النادي الأهلي أبلغ مسئولي المنستيري برغبته في الحصول على خدمات هشام بكار الظهير الأيسر للفريق التونسي خلال الفترة المقبلة، ليكون البديل الأفضل للدولي التونسي علي معلول الذي يقترب من الرحيل عن النادي الأهلي بعد تقدمه كثيرا في السن.

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وذكر التقرير الذي نشرته شبكة موزاييك، أن الأهلي سيكون مجبرا على التخلي عن أحد لاعبيه الأجانب، من أجل إخلاء مكان لضم ظهير الاتحاد المنستيري، خاصة أن الأهلي يمتلك خمس لاعبين أجانب في قائمته حاليا، ولا يحق له ضم أي لاعب أجنبي إلا بعد رحيل أحد لاعبيه الأجانب الحاليين.

القيمة السوقية لهشام بكار

التونسي هشام بكار، يبلغ من العمر 22 عامًا يشغل مركز الظهير الأيسر في نادي الاتحاد المنستيري، قد شارك مع فريقه في 8 مباريات بالدوري المحلي، صنع خلالهم هدفين وسجل آخر، وتبلغ قيمته التسويقية حاليًا أقل من نصف مليون دولار.

موعد انتهاء عقد علي معلول مع الأهلي

ينتهي عقد التونسي علي معلول، البالغ من العمر 33 عامًا مع النادي الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعدما انضم للأحمر قادمًا من الصفاقسي التونسي في صيف 2016.

أرقام علي معلول مع الأهلي

وشارك علي معلول مع الأهلي في 264 مباراة، أحرز خلالهم 49 هدفًا، وصنع 76 آخرين، وتُوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين، والدوري المصري 5 مرات، وكأس مصر 3 مرات، والسوبر المصري 4 مرات، والسوبر الإفريقي مرتين.

غياب علي معلول عن مواجهة ميدياما

تأكد غياب التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة ميدياما الغاني المرتقبة غدا السبت في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتأتي عدم جاهزية معلول بسبب الإصابة في العضلة الخلفية لتبعده عن الحسابات الفنية في مباراة ميدياما الغاني المرتقبة غدا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري على ملعب السلام.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وميدياما الغانى

وتذاع مباراة الأهلي وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.