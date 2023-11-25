استمرار معسكرات مشواري "تنمية مهارات” بمراكز شباب البحيرة (صور)
نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة (إدارة التدريب ومشروعات الشباب) تدريب معسكرات مشواري تنمية مهارات، من15 حتى 24 سنة لتدريبهم على اكتشاف الذات والتخطيط للمستقبل وكيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات والتفكير الابتكاري والجاهزية للعمل وذلك بالأمس بمركز شباب الرحمانية بالتعاون مع مدرسة الثانوية العامة المشتركة بالرحمانية.
وأكد إبراهيم خضر - مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة على استمرار تنفيذ مثل هذه التدريبات لتشمل جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة لتعم الفائدة على جميع النشء والشباب حيث تقدم إدارة التدريب ومشروعات الشباب تدريبات (المشورة والتوجيه المهني - تنمية المهارات الحياتية وريادة الأعمال - تنمية مهارات سفراء مشواري).
وفي هذا الصدد أشار وكيل المديرية، إلى أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وجهة بتنفيذ مثل هذه المعسكرات التي التي تفيد النشء والشباب وتنمية قدراتهم ومهارتهم، مؤكدا على إشادة الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بالدور الذي تقوم به الشباب والرياضة والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.
والجدير بالذكر يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتوجيهات إبراهيم خضر وكيل المديرية ويتم تنفيذه طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة) ومنظمة اليونيسيف بالأمم المتحدة وإشرافهم وإدارة التدريب والمشروعات بالمديرية.
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