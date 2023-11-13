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اقتصاد

سعر تليفون ريلمي c53 في مصر 2023

هاتف ريلمي، فيتو
هاتف ريلمي، فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات وسعر تليفون ريلمي  C53، الذى يأتى بذاكرة  12+128 جيجابايت، وشحن SuperVOOC بقوة 33 واط وتصميم  Dynamic Island أو Mini Capsule وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات وسعر  تليفون ريلمي c53. 

مواصفات تليفون ريلمي 

 ويأتى تليفون ريلمي C53 مع واجهة المستخدم ريلمي 4.0 وتم خلال الجهاز  استيعاب الملاحظات حول تحديث الأجهزة إلى تحسينات استراتيجية في سلسلة C تركز على ثلاثة مجالات رئيسية وأساسية؛ دقة الكاميرا العالية، وسعة التخزين الكبيرة، والشحن السريع كما تم دمج نقاط البيع ل realme C53 بناءً على تقييم ريلمي لتنوع احتياجات العملاء وتعد ذاكرة الجهاز  تحديث أولي في هذه الفئة مع ذاكرة وصول عشوائي ديناميكية بسعة 16 جيجابايت وذاكرة قراءة  بسعة 256 جيجابايت بسرعة تشغيل أعلى. 

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كما يأتى التليفون بدعم شحن Super VOOC بقوة 33 واط ويأتى بسعة تخزين 12+128 جيجابايت مع كاميرا بدقة 50 ميجابكسل  وتصميم  باللونين الأسود والذهبي. 

ويأتي هاتف ريلمي بهيكل  نحيف  مثل آبل بسمك 7.89 ملم ووزن 182 جراما وتأثير نقشة الخط الذهبي وتأثير الضوء الذهبي على الجزء الخلفي الذين يشبهان الشريط الذهبي والإضاءة الكاشفة. 

وكانت ريلمي أطلقت هاتفها  C55 والذي يعد  أول نسخة من “Dynamic Island” أو “Mini Capsule”  بنظام الأندرويد حيث يمكن للكبسولة الصغيرة أن تعرض إخطارًا للشحن أو معلومات البطارية، وستظهر حبة صغيرة حول فتحة الثقب  يمكنه أيضًا عرض استخدام البيانات والخطوات اليومية وبعده بنفس النظام الهاتف الجديد C53 وصمما مع واجهة المستخدم ريلمي 4.0. 

سعر تليفون ريلمي 

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ويبلغ سعر التليفون فى مصر 8 آلاف جنيه بالضمان المحلى 12 جيجا + 128 وبالنسبة للنسخة 6 جيجا + 128 ضمان دولى فتأتي بسعر 6500 جنيه. 

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