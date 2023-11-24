الجمعة 24 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

أهالي الرضع المبتسرين الفلسطينيين يشكرون السيسي بعد نقلهم للمستشفيات المصرية (فيديو)

الأطفال المبتسرين،فيتو
الأطفال المبتسرين،فيتو

توجه أهالي الأطفال المبتسرين الفلسطينيين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات المصرية بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الاستجابة إلي مطالبهم بنقل الرضع للحجز داخل الحضانات وتلقي الرعاية الصحية والعلاج.

 

وروى أهالي الأطفال حجم الصعوبات التى واجهونها خلال انتقالهم من مستشفي الشفاء بغزة ثم إلى الجنوب ثم معبر رفح والدخول إلى الأراضي المصرية.

 

وقالت إحدى الأمهات في فيديو أذاعته وزارة الصحة على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنها ظلت لمدة ٤٠ يوما لا تعرف إذا كانت طفلتها على قيد الحياة أم لا بعد ولادتها مباشرة حيث تمت الولادة مع بداية الحرب في غزة.

 

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وتابعت:" الأطفال الرضع كان عليهم رمل وتراب نتيجة عمليات القصف في المستشفى، ويعاني الأطفال من أصوات القصف المستمرة 
 

واستنكر الاهالى هجوم الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات والأطفال الرضع

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وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، الإثنين الماضي عبر معبر رفح البري، وذلك بناء على توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنقل الأطفال للمستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.


من جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه بناء تقييم الوضع الصحي للأطفال المبتسرين القادمين من قطاع غزة، تم نقل 12 طفلا إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، بواسطة «الإسعاف الطائر» وذلك بناء على توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

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الأطفال المبتسرين الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حرب في غزة خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان جيش الاحتلال مستشفى الشفاء بغزة معبر رفح البري

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