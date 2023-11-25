مانشستر سيتي ضد ليفربول، التاريخ ينحاز للريدز قبل قمة البريميرليج، صراع ثنائي بين محمد صلاح وهالاند وكلوب وجوارديولا

مانشستر سيتي ضد ليفربول، تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية اليوم السبت نحو ستاد الاتحاد ومباراة مانشستر سيتي وليفربول في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي “ البريميرليج ” والمقرر إقامتها في الثانية والنصف ظهرا.

ويتفوق ليفربول على مانشستر سيتي في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، فيما يتفوق المان سيتي على القيمة السوقية على الريدز قبل قمة اليوم في الدوري الإنجليزي.

القيمة التسويقية لفريق ليفربول

وتبلغ القيمة التسويقية للريدز 877 مليونا و300 ألف يورو ويعتبر أغلى اللاعبين في صفوف الفريق تسويقيا.

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وجاء أعلى لاعبي ليفربول في القيمة السوقية كالتالي:

75 مليون يورو الكولومبي لويس دياز

المجري سوزبسلاي 70 مليون يورو

الإنجليزي ارنولد، الأرجنتيني ماك اليستر، الأوروجوياني نونيز والمصري محمد صلاح 65 مليون يورو

القيمة التسويقية لفريق مانشستر سيتي

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق مانشستر سيتي، مليار و26 مليون يورو، ويعد أغلى اللاعبين تسويقيا

وجاء أعلى ثلاثة لاعبين في القيمة السوقية في مانشستر سيتي كالتالي

النرويجي هالاند 180 مليون يورو

الإنجليزي فودين 110 ملايين يورو

الإسباني رودري 100 مليون يورو



تاريخ مواجهات ليفربول ضد مانشستر سيتي

وتحمل تلك مواجهة اليوم بين ليفربول ومانشستر سيتي الرقم 53 في تاريخ لقاءات الفريقين بالعصر الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انطلق موسم 1992-1993، حيث يمتلك ليفربول الأفضلية في اللقاءات السابقة التي أقيمت بينهما بتحقيقه 21 فوزا مقابل 12 انتصارا لسيتي، فيما خيم التعادل على 19 مباراة.

وبصفة عامة، التقى الفريقان في 192 مباراة بجميع المسابقات المحلية والقارية، حيث حقق ليفربول 91 فوزا، مقابل 50 انتصارا لمانشستر سيتي، وتعادلا في 51 لقاءً.

صراع محمد صلاح وهالاند

وتشعل مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم صراع بين النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم السيتيزن ومحمد صلاح جناح ليفربول وقائد المنتخب الوطني.

ويقدم الثنائي صلاح وهالاند أداءً متميزا في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي من ناحية الأرقام والتأثير.

وجاءت أرقام الثنائي محمد صلاح وهالاند في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي قبل موقعة ليفربول ومانشستر سيتي.

محمد صلاح

وجاءت أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي كالتالي:

12 مباراة

1047 دقيقة

ساهم في 14 هدفا

سجل 10 أهداف

صنع 4 أهداف

يساهم بهدف كل 75 دقيقة.

إيرلينج هالاند



بينما جاءت أرقام إيرلينج هالاند كالتالي:

12 مباراة

1025 دقيقة

ساهم في 16 هدفا

سجل 13 هدفا

صنع 3 أهداف

يساهم بهدف كل 65 دقيقة

ويمتلك الفرعون المصري محمد صلاح سجلا مميزا أمام مانشستر سيتي قبل قمة اليوم في الدوري الانجليزي.

تاريخ محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

خاض محمد صلاح 19 مباراة أمام مانشستر سيتي، وذلك من خلال 18 مباراة مع ليفربول ومباراة وحيدة مع فريقه الأسبق تشيلسي، فاز الناديان اللذان لعب لهما الفرعون المصري في 5 مباريات، وخسرا 6 مباريات، وتعادلا في 4 مباريات.

وخلال هذه المباريات تمكن صلاح من المساهمة في 15 هدافًا حيث تمكن من تسجيل 11 هدفا، وقام بصناعة 4 تمريرات حاسمة أمام مانشستر سيتي في جميع المسابقات.

رقم قياسي جديد يطارد محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

وأوضح موقع ليفربول الرسمي، أن صلاح حال تسجيله لهدف واحد فقط في المباراة فهو سيصل لهدفه رقم 151 في مسيرته في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح 148 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وحينها سيتعادل صلاح مع لاعب ليفربول السابق "مايكل أوين" ويصبح عاشر الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.

أما ضد سيتي بشكل خاص فقد سجل صلاح ضدهم 11 هدفا في 18 مباراة خاضها أمامهم في كل المسابقات.

وأيان راش أيقونة ليفربول هو أكثر من سجل أهدافا ضد سيتي بواقع 15 هدفا.

هالاند يسعى لرقم مميز

وعلي الجانب الآخر يعول مانشستر سيتي على نجمه هلاند الذي سجل 49 هدفًا في 47 مباراة خاضها في البريميرليج رفقة الفريق السماوي، وإذا سجل أمام ليفربول فسيحطم الرقم القياسي كأسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا في المسابقة، والذي يملكه أندي كول في 65 مباراة، ومع ذلك يبقى ليفربول واحد من فريقين لم يهز النرويجي شباكهما في المسابقة، إلى جانب برينتفورد.

جوارديولا ضد كلوب

وتواجه بيب جوارديولا، ويورجن كلوب، أكثر من أي مواجهة لأي منهما مع أي مدرب آخر، بواقع 28 مرة، ويعد كلوب أكثر المدرب تحقيقًا للانتصارات أمام جوارديولا بواقع 12 مرة، كما يعد جوارديولا أكثر المدربين تحقيقًا للانتصارات أمام كلوب بواقع 11 مرة.

وبشكل عام واجه كلوب مانشستر سيتي في 25 مباراة سابقة، حقق خلالها 11 انتصارًا و6 تعادلات وتعرض لـ8 هزائم، بينما واجه جوارديولا ليفربول في 20 مباراة سابقة، حقق خلالها 7 انتصارات وتعادل 5 مرات وتعرض للهزيمة 8 مرات أيضًا.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة اليوم

1- مانشستر سيتي 28 نقطة

2- ليفربول 27 نقطة

3- آرسنال 27 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

5- أستون فيلا 25 نقطة

6- مانشستر يونايتد 21 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

8- برايتون 19 نقطة

9- وست هام يونايتد 17 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- نوتينغهام فورست 13 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- بورنموث 9 نقاط

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط