حبس عاطل قتل شابا في مشاجرة لسرقته بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بتشريح جثة شاب قتل على يد عاطل طعنا بالسكين، في مشاجرة بينهما لسرقته فى مدينة نصر

وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت التحريات أن عاطلا أقدم على قتل آخر بعد أن هشم رأسه بمطرقة حديدية أثناء قيامه بسرقته.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى عبد الباسط.أ يرتدي ملابسه وبه آثار اعتداء بالرأس إثر مشاجرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه كان يسير في أحد شوارع مدينة نصر، عندما شاهد المجني عليه وهو يسير بمفرده، ففكر في سرقته.

وأضاف المتهم أنه اقترب من المجني عليه وحاول أخذ متعلقاته وهاتفه بالقوة، إلا أن الأخير رفض وقاومه.

وتابع المتهم أنه نشبت بينهما مشاجرة استخدم فيها حجرا كبيرا ومطرقة حديدية، وانهال بها على رأس المجني عليه، ولم يتركه حتى انقطعت أنفاسه.

وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهم قتل المجني عليه أثناء قيامه بسرقته، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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عقوبة القتل العمد

تنص المادة 234 من قانون العقوبات على أنه "من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام".

وأوضحت المادة 235 من القانون نفسه أنه "إذا وقع القتل على أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي أو على زوج أو أخ أو أخت سواء أكان القتل عمدا مع سبق الإصرار أو الترصد أم كان غير ذلك يعاقب الجاني بالإعدام أو السجن المؤبد".