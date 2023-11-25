السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس عاطل قتل شابا في مشاجرة لسرقته بمدينة نصر

حبس - صورة ارشيفية،
حبس - صورة ارشيفية، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بتشريح جثة شاب قتل على يد عاطل طعنا بالسكين، في مشاجرة بينهما لسرقته فى مدينة نصر

وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.  

txt

الإعدام لشاب قتل سيدة دهسا وسحلها في الشارع بميت غمر

كشفت التحريات أن عاطلا أقدم على قتل آخر بعد أن هشم رأسه بمطرقة حديدية أثناء قيامه بسرقته.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى عبد الباسط.أ يرتدي ملابسه وبه آثار اعتداء بالرأس إثر مشاجرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه كان يسير في أحد شوارع مدينة نصر، عندما شاهد المجني عليه وهو يسير بمفرده، ففكر في سرقته.
وأضاف المتهم أنه اقترب من المجني عليه وحاول أخذ متعلقاته وهاتفه بالقوة، إلا أن الأخير رفض وقاومه.
وتابع المتهم أنه نشبت بينهما مشاجرة استخدم فيها حجرا كبيرا ومطرقة حديدية، وانهال بها على رأس المجني عليه، ولم يتركه حتى انقطعت أنفاسه.
وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهم قتل المجني عليه أثناء قيامه بسرقته، وتولت النيابة العامة التحقيق.

Advertisements


عقوبة القتل العمد
تنص المادة 234 من قانون العقوبات على أنه "من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام".
وأوضحت المادة 235 من القانون نفسه أنه "إذا وقع القتل على أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي أو على زوج أو أخ أو أخت سواء أكان القتل عمدا مع سبق الإصرار أو الترصد أم كان غير ذلك يعاقب الجاني بالإعدام أو السجن المؤبد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

النيابة العامة عقوبة القتل العمد مديرية أمن القاهرة نيابة مدينة نصر تقرير الصفة التشريحية أمن القاهرة

مواد متعلقة

ضبط مرتكب واقعة سرقة لودر من أحد المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

قرارات النيابة في جريمة قتل شاب لوالدته وإصابة شقيقته في مشاجرة داخل كمبوند بـ 6 أكتوبر

التصريح بدفن طفل قتل على يد زوج والدته بالسلام

حبس حارس عقار وعاطل لتورطهما في سرقة عملات أجنبية من الشقق السكنية بالزيتون

حبس عاطل بتهمة سرقة أجزاء السيارات الفاخرة فى منطقة النزهة

سرقة الكابلات الكهربائة والسكك الحديدية، الأمن العام يضبط 3 تشكيلات عصابية

الأكثر قراءة

المستشار المالي السابق للزمالك يفجر مفاجأة بتحمل تركي آل الشيخ راتب فرجاني ساسي

إلقاء دولارات على محمد رمضان أثناء غنائه في حفله بالرياض، وقرار عاجل من الفنان

ظهور خاص لأبناء محمد رمضان في حفله بالسعودية، شاهد ماذا فعلوا على المسرح (فيديو)

صدمة في النصر السعودي بسبب كريستيانو رونالدو

غرامة مليون جنيه للشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت بسبب كروان مشاكل

العودة على قناة "dmc" بداية من الأحد المقبل

التعليم تكشف موقف الطلاب الوافدين غير المصريين اللاجئين من الالتحاق بالمدارس المصرية

أرشيف دولة المذابح.. إسرائيل سرطان يعيش على أنقاض المجازر.. سر اعتناق جيش الاحتلال عقيدة العصابات وقطاع الطرق

Advertisements

منوعات

المزيد

حقيقة ظهور تمساح في ترعة الجعفرية بالغربية (فيديو)

صورة بألف كلمة، استقبال أسرة فلسطينية لابنتهم بعد عودتها من سجون الاحتلال

الآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي TT Warsaw ببولندا

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

خريطة بأماكن شقق الإعلان التكميلي سكن كل المصريين 3

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تساعد في علاج السرطان وتعزز المناعة.. 8 فوائد مذهلة لحبة البركة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 25 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مفتي الجمهورية: سيدنا النبي علم الصحابة كيفية ضبط تصرفاتهم بعد انتقاله

المزيد
الجريدة الرسمية