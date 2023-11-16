الإعدام لشاب قتل سيدة دهسا وسحلها في الشارع بميت غمر

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم الخميس بإعدام المتهم بقتل فتاة دهسا وسحلها على الطريق عمدا بسيارته في دائرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية .

تم نظر القضية برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم وعضوية المستشارين محمد كمال الخولي وأحمد علي المشد وتامر محمد مرسي ووكيل النائب العام أحمد سرحان السيد مدير نيابة مركز ميت غمر، وسكرتارية رمضان السيد الديسطي وعماد حمدي الجميل.

وكان تحرر عن القضية المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة واستيفاء أركان التحقيقات وإنهاء كافة الإجراءات تم إحالة القضية رقم 4899 لسنة 2023 مركز ميت غمر ورقم 954 لسنة 2023 كلي جنوب، وتم نظر القضية في محكمة الجنايات.

Advertisements



حيث ترجع الواقعة ليوم 25 فبراير ٢٠٢٣، بأن قام المتهم محمد قدري أبو شعيشع الحسيني 28 سنة عامل عادي ومقيم بالستاموني بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية بقتل المجنى عليها إيناس النبوى سطوح محمد إسماعيل عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النبي وعقد العزم على قتلها.

وارتكب المتهم جريمته بعد مرور برهة زمنية هدأت خلالها نفسه وتدبر أمره وذلك للحيلول بينها وبين تصويره وما أن سنحت له الفرصة حتى استقل مركبته الآلية واندفع نحوها مسرعا عامد الاصطدام بها والمرور فوق جسدها وظل جارفا لها رغم كونه الطريق متسع ويسمح له بالفرار بسيارته دون الاصطدام بها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهم استخدم في جريمته السيارة رقم د م ق ٢١٩٨وا٩ رزها كأداة استخدمها في الاعتداء علي الأشخاص وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام.

وأسدلت جنايات المنصورة اليوم الستار في القضية وقضت بإعدام المتهم بعد ورود تقرير وأوراق القضية من فضيلة المفتي لأخذ الرأي في إعدام المتهم