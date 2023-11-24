الجمعة 24 نوفمبر 2023
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محافظات

لقاء جماهيري موسع بين مستشار الرئيس ومحافظ الوادي الجديد وأهالي الداخلة

لقاء مستشار الرئيس
لقاء مستشار الرئيس وأهالي الداخلة،فيتو

عقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، لقاءً جماهيريًا مُوسعًا بسينما موط بالداخلة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية، وأهالي المركز والمشايخ والعمد.

حيثُ استعرض "جمال الدين" جهود الدولة في مكافحة الإرهاب على مدار السنوات الماضية، للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار اللازمة لإحداث التنمية، كما عرض الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية الساعية لتسوية القضية وإرساء السلام في المنطقة.

 

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وتم فتح باب الحوار مع المواطنين لبحث الشكاوى والمطالب، وجاءت أهم التوجيهات كالتالي:

▪️دعم دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بالمحافظة.

▪️حصر جميع المنازل القديمة بغرب الموهوب التابعة لهيئة التنمية الزراعية، والتنسيق بين المحافظة والهيئة لإنهاء مشكلة سندات الملكية الخاصة بإجراءات تراخيص البناء.

▪️توفير كوادر طبية لجميع الوحدات الصحية بالقرى، وفي حال العجز يتم الاستعاضة بالقوافل ووحدات العلاج عن بعد.

▪️تكليف قطاع الصحة ببحث موضوع "فصل الدم" ببنك الدم بالداخلة، وفي حال الحاجة إلى جهاز تقوم المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة بتوفيره.

▪️التنسيق بين قطاع الري والأهالي للمساهمة في حل مشاكل الآبار بغرب الموهوب، وتحويل عدد ٢٣ بئر للطاقة الشمسية.

▪️تكليف ️مركز الداخلة بدراسة وإعداد مقايسة لخط الصرف بقرى الموشية، وتوفير سيارة فنطاس مياه يوميًا للقرى النائية بالتنسيق مع شركة المياه، لحين تنفيذ مشروعات حياة كريمة.

 ذكر تقرير اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استقبل صباح امس، اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، والذي يزور المحافظة على مدار ثلاثة أيام، للاطلاع على ما تشهده المحافظة من طفرة تنموية غير مسبوقة على مستوى كافة القطاعات.

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