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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل "حدث بالفعل" على cbc

مسلسل حدث بالفعل،
مسلسل حدث بالفعل، فيتو

ينطلق العرض الأول الحصري لمسلسل "حدث بالفعل" على شاشة cbc، بدءًا من السبت 2 ديسمبر المقبل.

 

مسلسل حدث بالفعل

المسلسل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc العامة، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة cbc دراما.

 

وتدو أحداث مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة حول عرض فريد الزواج على كاملة ولكنها ترفض رفضًا قاطعًا كما ترفض أيضًا عرض عز الدين وهو ما جعله يخرب الأتيليه الخاص بها بعدما أخذت قرضًا لإقامة مشروعها.

 

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وخلال مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية ينقذ فريد كاملة بعدما سقطت مغشيًا عليها إثر رؤيتها صورًا لأشخاص لا يراهم غيرها، ويذهب معها لأسرتها فتكتشف وفاة والدتها وفي العزاء يتعرف فريد على شقيقها والذي يعلم منه تفاصيل عن أسرة كاملة وأن والدها تزوج على والدتها وتركهم مما أثر في حالتها النفسية وأنها كانت مخطوبة وتركها خطيبها بسبب بدانتها.

 

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