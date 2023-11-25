السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

البنك التجاري الدولى - مصر يتصدر قائمة أسهم السوق الرئيسي المتداولة بنهاية الأسبوع

البورصة،فيتو
البورصة،فيتو

تصدر البنك التجاري الدولى - مصر،قائمة أسهم السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع ، بقيمة تداول بلغت 630 مليون جنيه، تلاها بلتون المالية القابضة بقيمة تداول بلغت 483 مليون جنيه، ثم مجموعة اى اف جى القابضة بقيمة تداول بلغت 277 مليون جنيه.

وجاء زهراء المعادي لللاستثمار والتعمير رابع القائمة بقيمة تداول بلغت 198 مليون جنيه، ثم مصر لإنتاج  الأسمدة- موبكو بقيمة تداول بلغت 155 مليون جنيه، وبالم هيلز للتعمير بقيمة تداول بلغت 131 مليون جنيه.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة.

تداولات الأربعاء 

 وارتفعت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 25029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 30186 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10652 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 5033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 7378 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.673 مليار جنيه، لتربح نحو 7 مليارات جنيه. 

 

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77%  عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8%  عند مستوى 29577 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53%  عند مستوى 10546 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07%  عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24%  عند مستوى 7244 نقطة. 

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

آخر جلسات الأسبوع الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة ايجى اكس 70 ايجي اكس 30 للعائد الكلي تداولات نهاية الاسبوع رأس المال السوقي شركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان

مواد متعلقة

5 بنوك تتصدر قائمة المتعاملين الرئيسيين بقيم التداول بالبورصة منتصف الأسبوع

93.6 مليون جنيه صافى مبيعات المستثمرين الأجانب بتعاملات منتصف الأسبوع

3.5 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

خبير اقتصادي: قوة شرائية سيطرت على تداولات البورصة خلال تعاملات اليوم

البورصة تربح 13 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

المستشار المالي السابق للزمالك يفجر مفاجأة بتحمل تركي آل الشيخ راتب فرجاني ساسي

إلقاء دولارات على محمد رمضان أثناء غنائه في حفله بالرياض، وقرار عاجل من الفنان

ظهور خاص لأبناء محمد رمضان في حفله بالسعودية، شاهد ماذا فعلوا على المسرح (فيديو)

صدمة في النصر السعودي بسبب كريستيانو رونالدو

غرامة مليون جنيه للشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت بسبب كروان مشاكل

العودة على قناة "dmc" بداية من الأحد المقبل

التعليم تكشف موقف الطلاب الوافدين غير المصريين اللاجئين من الالتحاق بالمدارس المصرية

أرشيف دولة المذابح.. إسرائيل سرطان يعيش على أنقاض المجازر.. سر اعتناق جيش الاحتلال عقيدة العصابات وقطاع الطرق

Advertisements

منوعات

المزيد

حقيقة ظهور تمساح في ترعة الجعفرية بالغربية (فيديو)

صورة بألف كلمة، استقبال أسرة فلسطينية لابنتهم بعد عودتها من سجون الاحتلال

الآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي TT Warsaw ببولندا

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

خريطة بأماكن شقق الإعلان التكميلي سكن كل المصريين 3

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تساعد في علاج السرطان وتعزز المناعة.. 8 فوائد مذهلة لحبة البركة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 25 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مفتي الجمهورية: سيدنا النبي علم الصحابة كيفية ضبط تصرفاتهم بعد انتقاله

المزيد
الجريدة الرسمية