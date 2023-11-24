رئيس وزراء بلجيكا يشكر الرئيس السيسي على دور مصر في توصيل المساعدات إلى غزة

نشر رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دى كرو، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابه على انستجرام قال فيها إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعب دورا هاما في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني.



ر ئيس الوزراء البلجيكي يشكر الرئيس السيسي

وأعرب رئيس الوزراء البلجيكي عن شكره للرئيس السيسي على ضمان سلامة مواطني بلاده، مضيفا، أن الرئيس المصري لعب دورا مهما في إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة وشكرته على ضمان سلامة مواطنينا، كما أنه يشاركنا قلقنا بشأن العنف والضحايا العديدين فى غزة".

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وأضاف دى كرو: "يتيح وقف إطلاق النار فرصة لإنهاء العنف وإيصال المساعدات إلى سكان غزة فرصة يجب أن نغتنمها".



استدعت دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، سفيري إسبانيا وبلجيكا احتجاجا على تصريحات داعمة للفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء البلجيكى، ألكسندر دي كرو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم من أمام معبر رفح، عن ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

رئيس وزراء بلجيكا يشيد بالأداء المصري في الأزمة الفلسطينية

وأشاد رئيس الوزراء البلجيكي بالإرادة السياسية المصرية وجهودها في دعم قطاع غزة،موضحا أن الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة حل جيد لكننا نسعى إلى وقف نهائي، ولا بد من إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة وعلى إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي.

وقال ألكسندر دي كرو: "ليس لدينا وقت لنضيعه يجب أن نقف ونساعد، ونريد أن نشكر قيادة مصر لأنهم يساعدون كثيرا، ويرسلون المساعدات الطبية والمساعدات بكل أنواعها، ونتمنى أن يكون هناك مؤتمر للسلام في أقرب وقت".

وتابع: "أتيت هنا برسالة من أجل الانسانية، ونعلم أن هناك الكثير من الضحايا الذين ليس لهم ذنب فيما يحدث".

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل كل من "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا إلى مطار العريش.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا لعقد مباحثات ثلاثية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وشهدت المباحثات الجهود المصرية التي تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع، وتأكيد أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين.

ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل خلال مؤتمر مشترك بقصر الاتحادية مع "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا.

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