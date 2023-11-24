رئيس وزراء بلجيكا: يجب على إسرائيل احترام القانون ووقف إطلاق النار الدائم في غزة الهدف النهائي

قال ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، إن مصر لعبت دورا محوريا في إجلاء 100 مواطن بلجيكي من غزة، منذ بدء الأحداث في قطاع غزة.

وأضاف رئيس وزراء بلجيكا خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إسبانيا، أن وقف إطلاق النار الدائم في غزة هو الهدف النهائي، ويجب على إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي.

السيسي: لقاء رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا شهد رفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اللقاء مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، شهد رفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.

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جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك بقصر الاتحادية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و"بيدرو سانشيز" رئيس وزراء أسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء أسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا لعقد مباحثات ثلاثية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وشهدت المباحثات الجهود المصرية التي تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع، وتأكيد أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين.

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