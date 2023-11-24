الجمعة 24 نوفمبر 2023
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محافظات

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان مبادرة الحرير الطبيعي والنخيل

زراعة التوت،فيتو
زراعة التوت،فيتو

تفقّد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، إحدى المشروعات الرائدة لزراعة التوت. 

وجاء ذلك استكمالًا لتفقد المشروعات الزراعية والتنموية، وضمن مبادرة توطين صناعة الحرير بالمحافظة، الذي يُقام على مساحة ٣٠٠ فدان على طريق موط/ بلاط الدائري، يرافقهما المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الداخلة.

حيثُ تم البدء بزراعة شتلات التوت الهندي على مساحة ٥٠ فدان كمرحلة أولى، وأوضح الزملوط أنه تم التعاقد مع وفد من الخبراء بمجال إنتاج الحرير الطبيعي بدولة الهند؛ لتوفير الشتلات النادرة والأصناف الجيدة، والتوسع في المبادرة التي أطلقتها المحافظة لتوطين صناعة الحرير الطبيعي.

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كما استكملا بتفقد إحدى المشروعات لزراعة النخيل، والمُقام على مساحة٥٠٠ فدان ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتوسع في زراعة النخيل والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.


استكمالًا لتفقد المشروعات الزراعية بالمحافظة، تفقّد اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع الصوب الزراعية التابع لجمعية تنمية المجتمع بقرية أسمنت، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

حيثُ تفقّدوا صوب الخضروات المُقامة على مساحة ٢ فدان بإجمالي ٢٢ صوبة تشمل زراعات (خيار - طماطم - فلفل - كوسا - بصل)، وأكّد الزملوط أن إنتاج الصوب يتم طرحه وتسويقه من خلال منافذ الوحدة المحلية والجمعية بأسعار مخفضة للمواطنين، وينتفع من عوائدها الشباب. فيما وجّه جمال الدين بالتوسع في المشروع لتوفير فرص عمل جديدة، من خلال التعاون مع مبادرات تمويل مشروعات الشباب كمبادرة "مشروعك".

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اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الحرير الطبيعي الوادى الجديد توفير فرص عمل

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