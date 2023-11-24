الجمعة 24 نوفمبر 2023
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اقتصاد

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

بنك مصر،فيتو
بنك مصر،فيتو

تشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر محفظة بنك مصر الكثير من العمليات المصرفية، ولعل أبرز تلك الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر للعملاء ما يلي:

قائمة خدمات محفظة بنك مصر 

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف الي في مصر

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة

4- أسهل طريقة تدفع بيها

5- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك

6- فواتير الموبايل ليك ولغيرك

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7- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)

9-اشتراكات النقابات والأندية

10- تذاكر الطيران

11- فوري باي والشراء من خلال الـ  QR Code

12- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الNFC:-
 

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر، عن مدى إمكانية ربط الودائع من خلال الإنترنت البنكي.

 

ويقدم بنك مصر العديد من خدمات الإنترنت البنكي للأفراد.

 

خدمة الإنترنت البنكي من بنك مصر 

وتتنوع خدمات بنك مصر عبر الانترنت البنكي للأفراد والتي من بينها بالفعل إمكانية ربط الودائع وشراء شهادات ادخار.

 

خدمات بنك مصر المصرفية 

يقدم بنك مصر خدمات مصرفية متنوعة للعملاء منها خدمة فيزا المشتريات والتي تناسب شرائح متنوعة في مقدمتها الموظفون وأصحاب الدخول المحددة.

 

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات من بنك مصر 

صاحب نشاط تجاري أو صناعي:

 

بالنسبة لأصحاب الأنشطة والمهن الحرة يتم تقديم أحد المستندات التالية: -

صورة مستخرج حديث للسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

 

كشف حساب بنكي آخر 6 أشهر باسم العميل أو باسم شركته أصل أو صورة معتمدة من البنك المصدر.

 

شهادة معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالبنك المركزي.

 

شهادة من الضرائب توضح دخل العميل الذي اتخذه أساسًا لمعاملته الضريبة لآخر السنة.

 

صورة بطاقة الرقم القومي.

 

أحدث إيصال مرافق (كهرباء – تليفون – غاز – مياه) باسم العميل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، مع تقديم ما يثبت القرابة (بحد أقصى 3 شهور)

 

إثبات الدخل وفقًا للآتي: -

 للموظفين:

خطاب معتمد من الإدارة المختصة بجهة العمل يوضح (الدخل الشهري أو السنوي – الوظيفة – تاريخ التعيين) على أن تكون صلاحية تلك الشهادة شهرين على الأكثر أو ثلاثة.

 

 إيصالات مرتب حديثة على أن يكون تاريخ إحداها لعام ساب أو كشف حساب بنكي حديث يظهر به تحويل المرتب على أن يكون أحدهم لعام سابق.

 

صاحب مهنة حرة:

صورة ترخيص مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وكارنيه النقابة.

 

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