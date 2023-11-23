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رياضة

كأس العالم للأندية، اتحاد جدة في أزمة كبرى

إتحاد جدة، فيتو
إتحاد جدة، فيتو

كأس العالم للأندية،كشفت صحيفة الرياضية السعودية إن عملية بيع تذاكر مباريات كأس العالم للأندية، والتي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجنة المنظمة للبطولة، منعت جماهير الاتحاد من شراء تذاكر مباريات الفريق في الأماكن المفضلة لهم على ملعب الجوهرة، لرفع التيفو الخاص بهم.

جماهير اتحاد جدة السعودي

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الجماهير تبحث عن الحلول خلال الفترة الحالية، لرفع التيفو في المباراة الافتتاحية للمونديال، والتي ستكون أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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واكدت الصحيفة السعودية أن  الإدارة المسؤولة عن تنظيم وجود جماهير الاتحاد في الملعب عملت على توحيد مقاعد جماهير العميد في ملعب الجوهرة، لرسم تيفو خاصة بالنادي، إلا أن كل المحاولات بائت بالفشل.

عودة أحمد حجازى الى اتحاد جدة

من ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية عن إدراج اتحاد جدة  اسم أحمد حجازي والبرتغالي جواو جوتا، من قائمة الفريق الأولية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتحتضن جدة البطولة في المرة الأولى التي تستضيفها السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ويفتتح اتحاد جدة البطولة يوم 12 ديسمبر المقبل، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ويتأهل الفائز لمواجهة الأهلي.

وحدد اتحاد جدة قائمة أولية، تضم 35 لاعبا، سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا في الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية للفرق المشاركة في البطولة، والمقرر يوم 4 ديسمبر المقبل.

وكان إبراهيم القاسم، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجازي وجوتا يحق لهما المشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج حجازي من حسابات فريقه اتحاد جدة، منذ انطلاق الموسم الحالي بسبب إصابة الرباط الصليبي، قبل أن يتعافى ويعود للتدريبات الجماعية مؤخرا.

واستبعد الجهاز الفني السابق لاتحاد جدة بقيادة نونو سانتو، مواطنه جوتا من حساباته الخاصة بالدوري لأسباب فنية، قبل أن يعيده للمشاركة في المباريات بدوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الثلاثاء، أن مصادر مطلعة كشفت لها أن قرار مشاركة أحمد حجازي في المباراتين أصبح بيد الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، مدرب الفريق الجديد، الذي تولى المنصب مؤخرا خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من الاتحاد.

ويعود أحمد حجازي للمشاركة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، التي تعرض لها في مباراة التتويج بدوري روشن السعودي في الموسم الماضي أمام الفيحاء، وخضع على إثرها لعملية جراحية في الركبة، وبرنامج تأهيلي لمدة 6 أشهر.

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