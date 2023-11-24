الجمعة 24 نوفمبر 2023
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محافظات

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان الصوب الزراعية بقرية أسمنت

مشروع الصوب الزراعية،
مشروع الصوب الزراعية، ڤيتو

تفقّد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع الصوب الزراعية التابع لجمعية تنمية المجتمع بقرية أسمنت

ورافقتهما حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتم تفقد صوب الخضروات المُقامة على مساحة ٢ فدان بإجمالي ٢٢ صوبة تشمل زراعات (خيار - طمطاطم - فلفل - كوسا - بصل)

وأكّد الزملوط أن إنتاج الصوب يتم طرحه وتسويقه من خلال منافذ الوحدة المحلية والجمعية بأسعار مخفضة للمواطنين، وينتفع من عوائدها الشباب.

 فيما وجّه جمال الدين بالتوسع في المشروع لتوفير فرص عمل جديدة، من خلال التعاون مع مبادرات تمويل مشروعات الشباب كمبادرة "مشروعك".

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فيما أدّى اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، شعائر صلاة الجمعة بمسجد "التواب الرحيم" بموط بالداخلة، وسط جموع المصلين من الأهالي، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وعقب أداء الصلاة، تفقّدا دار مناسبات "الأئمة الشهداء" الملحقة بالمسجد، والتي تم إنشاؤها بتكلفة ٤ ملايين جنيه على مساحة ٢٥٠م٢، وتتكون من طابقين تشمل دار مناسبات عامة ومدرسة قرآنية، والتي افتتحت بحضور السيد وزير الأوقاف خلال الشهر الماضي.

وعلي جانب آخر تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الوادي الجدید في الانتهاء من تنفيذ مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء فروع للشبكة  في جميع المحافظات.

وتفقّد اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، الذي تم الانتهاء من تشغيله تمهيدًا للافتتاح؛ في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الأجهزة المختلفة في التعامل مع الأزمات.

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اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مشروع الصوب الزراعية الوطنية للطوارئ والسلامة العامة توفير فرص عمل

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