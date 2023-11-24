الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

نتائج مباريات اليوم في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

لافيينا، فيتو
لافيينا، فيتو

كأس مصر، أقيمت اليوم 12 مباراة في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر ويشارك فيه أندية دوري المحترفين والقسمين الثاني والثالث.

وجاءت نتائج مباريات اليوم على النحو التالي: 

نتائج مباريات اليوم الجمعة في تمهيدي كأس مصر 

النجوم 1/1 المرج وفوز النجوم بركلات الترجيح 

الاتصالات يفوز 4-1 علي  اسكو 

طنطا يفوز 4-3  علي  سمنود

جمهورية شبين  يفوز 1-0 علي  شباب سمنود

غزل المحلة 1-1 سبورتنج كاسل  وتأهل المحلة بركلات الترجيح 

دكرنس يفوز 2-1 علي  بني عبيد 

بروكسي يفوز 2-1 علي  إسكندرية للبترول 

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حرس الحدود يخسر أمام  دلفي بهدف نظيف 

أبوقير للأسمدة 1-1  الحمام وتأهل أبوقير بركلات الترجيح 

لافيينا 1-1 نجوم مصر وتأهل لافيينا بركلات الترجيح 

بترول أسيوط  يفوز 2-0 علي شباب مغاغة 

مكادي يفوز 2-0 علي  أسوان 

 

نتائج مباريات الخميس في الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر 

بتروجيت تفوز 5-0 على حلوان العام

السكة الحديد تفوز 3-0 على هليوبوليس

الترسانة تفوز بهدف على العبور

ايسترن يفوز 2-1 على تيم إف سي

النصر يفوز 2-1 على الشرطة

الالومنيوم تفوز 2-0 على التعدين 

انسحاب كفر الشيخ أمام المنصورة

المنيا تفوز بركلات الترجيح على توت عنخ آمون

ديروط يفوز بركلات الترجيح على الأسمنت

 

ويشارك في الدور التمهيدي الثاني 56 ناديًا من الدرجات المختلفة، يصعد منهم 28 فريقًا للمرحلة الثالثة، يتم تصعيد 14 فريقًا لينضموا إلى 18 فريقًا من الدوري الممتاز، ويتم تحديد مباريات الدور 32 من البطولة.

وأقيم الأربعاء ثلاث مباريات في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر، ويشارك في هذا الدور أندية القسم الثاني والثالث ودوري المحترفين.

نتائج مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر 
وجاءت النتائج علي النحو التالي:

الإنتاج الحربي يفوز 4-0 على التأمين.

كهرباء الإسماعيلية يفوز 3-2 على الرباط والأنوار

بورفؤاد يتعادل 1/1 أمام رأس البر وفاز فريق بورفؤاد بركلات الترجيح.

 

وكانت قرعة التمهيدي الثاني والثالثة لبطولة كأس مصر أجريت بمقر اتحاد الكرة بحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة وثروت نصر الدين مقرر القسم الثالث ومندوبى الأندية المشاركة.

 


وأسفرت القرعة عن إقامة 28 مباراة فى الدور التمهيدى جاءت كالتالى:

بتروجيت / حلوان العام

النجوم/ المرج

المصرية للاتصالات/ اسكو

وادى دجلة/ الصيد

السكة الحديد/ هليوبوليس

الترسانة / العبور

الإنتاج الحربى/ مصر للتأمين

إيسترن كومبانى/ تيم إف سى

النصر بالقاهرة/ اتحاد الشرطة

غزل المحلة/ سبورتنج كاسل

طنطا/ سمنود

الجمهورية بشبين / مركز شباب بسيون

دكرنس/ بنى عبيد

المنصورة/ كفر الشيخ

كهرباء الإسماعيلية/ الرباط والأنوار

بورفؤاد/ رأس البر

القناة/ الشرقية

بروكسى/ الإسكندرية للبترول

حرس الحدود / دلفى

أبوقير للأسمدة/ الحمام

راية/ المصري بالسلوم

مصر المقاصة / الواسطى

لافيينا/ نجوم مصر

بترول أسيوط/ مركز شباب مغاغة

ديروط/ أسمنت أسيوط

توت عنخ أمون/ المنيا

الألمونيوم/ النصر للتعدين

مكادى /أسوان.

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كأس مصر الدور التمهيدي الثاني لبطولة كاس مصر دوري المحترفين غزل المحلة تمهيدي كاس مصر

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