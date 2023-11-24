أهداف إنشاء أول مركز للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في القطاع المصرفي

انتهى البنك المركزي من تأسيس وإنشاء وإطلاق أول مركز قطاعي في مصر للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي لتشجيع التحول الرقمي والأمن السيبراني.

الحماية الإلكترونية في القطاع المصرفي



نجح البنك المركزي المصري في إنشاء وإطلاق أول مركز قطاعي في مصر للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، من أجل التنسيق والقيادة الجهود الحماية الإلكترونية على مستوى القطاع المصرفي والمالي على نحو منسق، وتعزيز أنشطة الاستجابة للحوادث السيبراني والتعافي منها، ومشاركة المعلومات الأمنية وتحليلها.

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ودور مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بتعميم الإنذارات الوقائية والشبهات. المبكرة، مما ساعد على نحو كبير في حماية البنى التحتية الرقمية للبنوك والمؤسسات المالية على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى تقديم العديد من خدمات الأمن السيبراني الأخرى للقطاع المالي والمصرفي والأمن السيبراني.

5 أضعاف أعداد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة

تضاعفت أعداد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في السوق المصري بما يزيد عن 5 أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة من 32 شركة في عام 2017 إلى 177 شركة في عام 2022، وقد قامت 30% من تلك الشركات، بالتوسع في الأسواق الخارجية، كما بلغ إجمالي عدد عملاء شركات التكنولوجيا المالية من شركات وأفراد قرابة الـ100 مليون عميل.

يهتم البنك المركزي بنشر الوعي في مجالات وتطبيقات التكنولوجيا المالية والابتكار عبر الأجيال الشابة في مصر، فقد أطلق البنك المركزي مبادرة Finyology والتي قدمت دورات تدريبية لعدد 6840 من طلاب الجامعات المصرية بمشاركة 25 جامعة و18 بنكا، حيث تمكن شباب الجامعات من تقديم 540 نموذجا أوليا للمشروعات المتخصصة في التكنولوجيا المالية.



كما أطلق البنك المركزي مبادرة Finters والتي تستهدف الوصول إلى رواد أعمال التكنولوجيا المالية المقيمين في الأقاليم وتقديم الدعم التدريبي اللازم لهم.

خدمات الدفع الرقمية

نجح البنك المركزي في تحقيق طفرة بخدمات الدفع الرقمية في السوق المصري على النحو التالي:

زيادة أعداد بطاقات الدفع الإلكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة.

زيادة أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من 1,200,000 ألف نقطة بيع.

زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلى إلى ما يقرب من 23,000 ألف ماكينة.

زيادة أعداد محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 36 مليون محفظة.

زيادة عدد عملاء تطبيق إنستا باي إلى أكثر من 6.2 مليون عميل.