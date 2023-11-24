المرشح الرئاسي حازم عمر: برنامجي الانتخابي شامل وواقعي وحقيقي يعكس رؤية الشعب المصري العظيم

أكد المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي للانتخابات الرئاسية، أن خوضه للعملية الانتخابية يأتي عن طريق برنامج شامل وواقعي حقيقي يعكس رؤية الشعب المصري العظيم، وتم إعداد هذا البرنامج في ضوء دراسة عدد من التجارب العالمية فى بعض الدول الناجحة، ولكن في حدود ما يناسب مجتمعنا المصري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى للمهندس حازم عمر المرشح لرئاسة الجمهورية، بإحدى قاعات نادى سموحة فى الإسكندرية بحضور قيادات حزب الشعب الجمهورى وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالحزب والأمانات النوعية بالحزب.

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وأوضح المرشح الرئاسي، أن البرنامج الانتخابي يستهدف فى المقام الأول الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وحمايتهما من الظروف الاقتصادية المحيطة انطلاق من أن هاتين الطبقتين تعدان الركيزة الأساسية فى دعم هذا البرنامج ومحور تنفيذه ويتضمن هذا البرنامج ثلاثة محاور.

وأضاف أن مناقشة أحد المحاور الهامة وهو المحور السياسي يستهدف معالجة بعض الانعكاسات الكامنة من مرحلة التقلبات السياسية التي شهدها العالم خلال العقد الماضى على العلاقات الدولية وتعظيم مكانة مصر الإقليمية والدولية فى ظل التغيرات الراهنة فى ضوء ذلك تم تحديد عناصر البرنامج السياسي فى ثمانية عناصر أساسية والتى من أهمها الاستمرار فى تطوير القوات المسلحة لتعظيم قدراتها بما يمكنها من أداء المهام الموكلة إليها دستوريا بالإضافة إلى الاستمرار فى تطوير هيئة الشرطة بما يعزز من قدراتها على أداء مهامها الدستورية فى حفظ الأمن وفرض سيادة القانون.

واستكمل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية كلمته عن تحقيق الأمن المائي وهو الحفاظ على الموارد المائية الحالية وزيادة الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات المستقبلية مؤكدا على الاهتمام أيضا بمحور الصحة وهى منظومة الحوكمة الجيدة لتحقيق العدالة الصحية وتحسين وتطوير البنية التحتية الطبية وتحقيق المعدلات العالمية فى القوة البشرية الطبية وتوفير المزيد من الخدمات الطبية وجودة الخدمات الطبية والمزيد من فرص العمل.

زيادة الموارد المالية لتطوير العملية التعليمية

وتابع المهندس حازم عمر أن محور التعليم بعد من المحاور الهامة التى يتم مناقشتها خلال وضع البرنامج الانتخابي وهو العمل وفقا لمبدأ الجميع للتعليم وتحسين أوضاع المعلمين وتحفيزهم والارتقاء بجودة العملية التعليمية وزيادة الموارد المالية لتطوير العملية التعليمية وتوفير الخدمات التعليمية وإتاحتها للجميع وتحسين جودة الخدمات التعليمية وزيادة فرص العمل فى مجال التعليم

وأشار المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن قطاع الطاقة وأهم المشكلات التى تدور فى أذهان المصريين وجاءت أهم المقترحات بالبرنامج الانتخابي هو تطوير مصادر الطاقة المتجددة والاعتماد على ذات الحدودى الاقتصادية منها أهمية توفير والترشيد فى استخدام الطاقة ودعم تفعيل البرنامج النووى المصري وهو ما يعود على المواطنين بتحقيق أمن الطاقة للمواطنين المصريين وتوفير الطاقة المطلوبة للمستثمرين والمساهمة فى خفض معدل البطالة المرتفع بين الشباب وتوقف نزوح الشباب إلى المدن الكبرى.

وناقش المهندس حازم عمر خلال كلمتة محور قطاع الزراعة وأهم المقترحات بالبرنامج الانتخابي الخاص به وهو تصميم خريطة زراعية لكل المحافظات وزيادة الرقعة الزراعية ورفع إنتاجية الفدان وتقليل الفقد والهدر إلى أدنى مستوى إلى جانب الإسهام فى حل مشكلات المزارعين وزيادة العائد على أعمالهم الزراعية وخفض أسعار الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية وتوفير المزيد من فرص العمل فى القطاع الزراعى وزيادة دخول العاملين فى القطاع الزراعى وتقليل معدلات الهجرة الداخلية.