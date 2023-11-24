الجمعة 24 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رئيس الوزراء البلجيكي من أمام معبر رفح يطالب بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

رئيس وزراء بلجيكا،
رئيس وزراء بلجيكا، فيتو

أعلن  رئيس الوزراء البلجيكى، ألكسندر دي كرو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة من أمام معبر رفح، عن  ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

رئيس وزراء بلجيكا يشيد بالأداء المصري في الأزمة الفلسطينية 

وأشاد رئيس الوزراء البلجيكي بالإرادة السياسية المصرية وجهودها في دعم قطاع غزة، موضحا أن الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة حل جيد لكننا نسعى إلى وقف نهائي، ولا بد من إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة وعلى إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي. 

وقال ألكسندر دي كرو: "ليس لدينا وقت لنضيعه يجب أن نقف ونساعد، ونريد أن نشكر قيادة مصر لأنهم يساعدون كثيرا، ويرسلون المساعدات الطبية والمساعدات بكل أنواعها، ونتمنى أن يكون هناك مؤتمر للسلام في أقرب وقت".

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وتابع: "أتيت هنا برسالة من أجل الانسانية، ونعلم أن هناك الكثير من الضحايا الذين ليس لهم ذنب فيما يحدث".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل كل من "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا إلى مطار العريش.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا لعقد مباحثات ثلاثية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وشهدت المباحثات الجهود المصرية التي تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع، وتأكيد أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين.

ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل خلال مؤتمر مشترك بقصر الاتحادية  مع "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا.

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رئيس وزراء إسبانيا: يجب استمرار الهدنة الإنسانية في غزة

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رئيس وزراء بلجيكا: سنتوجه اليوم إلى معبر رفح

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