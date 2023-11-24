الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

مقارنة بالأرقام، رونالدو قبل وبعد سن الثلاثين مع منتخب البرتغال

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

يستمر كريستيانو رونالدو في تحطيم الأرقام الخاصة به وبالآخرين، ويعد الدون البرتغالي هو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال ولكرة القدم بشكل عام.

ونقدم لكم في التقرير التالي مقارنة بالأرقام  بين رونالدو قبل وبعد سن الثلاثين عاما مع منتخب  البرتغال.

مقارنة بالأرقام رونالدو قبل وبعد سن الثلاثين مع منتخب البرتغال 

  • قبل سن الثلاثين 

لعب 118 مباراة 

أحرز 56 هدفا

صنع 15 هدفا 

  • بعد سن الثلاثين

لعب 87 مباراة 

أحرز 76 هدفا

صنع 33 هدفا 

رونالدو يخسر قضية التعويض المالي لتشويه سمعته بعد اتهامه باغتصاب فتاة

أصدرت محكمة سان فرانشيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حكمها القضائي النهائي بشأن طلب التسوية المالية الذي طلبه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، في القضية الشهيرة ضد الأمريكية كاثرين مايورجا.

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وقدم محامو مايورجا، في عام 2018  تسجيلات إلى المحكمة، تكشف عن التسوية التي عرضها رونالدو على الفتاة؛ والذي قد يعتبر دليل إدانة للأسطورة البرتغالية.
واتهمت مايورجا، كريستسانو، بـ"اغتصابها" عام 2009، بأحد فنادق لاس فيجاس؛ وهو الأمر الذي ثبت كذبه فيما بعد؛ حيث قامت القاضية الفيدرالية الأمريكية جينيفر دورسي، بإلغاء القضية رسميًا، في يونيو 2022.

وبعد إلغاء القضية في يونيو 2022، بدأت مرحلة جديدة بطلب محامي رونالدو، الحصول على تعويض مالي؛ لتشويه صورة اللاعب، حيث قامت المحكمة المختصة، بمراجعة الوثائق، لتصدر قرارها بشكل رسمي.
وكان رونالدو قد طلب بإلزام محامي كاثرين مايورجا، بدفع 335 ألف دولار، كرسوم قانونية إلى رونالدو؛ بعد رفض الاتهامات الموجهة إلى الأسطورة البرتغالية، بـ"اغتصاب" موكلته.

القرار النهائي للمحكمة 

ورفضت لجنة قضائية ثلاثية بمحكمة سان فرانشيسكو الجزئية، بشكل رسمي طلب محامي رونالدو بالحصول على تعويض مالي، نظرا لما تعرض له اللاعب من تشويه لصورته.

وأقرت المحكمة أيضا برفض الاستئناف الذي قدمه محامي مايورجا، على حكم القاضية الفيدرالية الأمريكية جينيفر دورسي السابق، بعدم إلزام رونالدو بدفع أي تعويض لكاثرين.

وقال القاضي جوني رولينسون ضمن اللجنة الثلاثية التي أصدرت حكمها النهائي في القضية: "لقد أدركت المحكمة الجوئية بوضوح خطورة استكمال هذه القضية".

وأوضح القاضي: "قدمت تحليلا شاملا ومدعوما بشكل كامل لكافة النتائج الواقعية الخاصة بالقضية".

وتنتهي القضية بشكل رسمي بناء على الحكم القضائي الأخير، بدون حصول رونالدو على تعويض مالي أو دفع كاثرين لأي أموال للنجم البرتغالي.

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