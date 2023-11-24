إصابة 12 شخصا في تصادم 4 سيارات بطنطا

أصيب اليوم ١٢ شخصا في حادث تصادم 4 سيارات بطنطا في محافظة الغربية وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة طنطا.

وحصلت "فيتو" على أسماء المصابين وهم كالتالي: عبد الله منير محمد علي ١٠ سنوات أحمد منير محمد علي ١٧ عاما، محمد إسماعيل الشريف ٢٣عامًا طبيب علاج طبيعي، رضا محمد عبد العزيز ٥٧عامًا ميت حبيش صاحب محل، مايكل سمير غبريال ٢٨ عامًا الحكمة، حسن علي حسن ٣١ عامًا طنطا مدير تسويق، مالك أحمد شعبان ١٩ عامًا طالب جامعة طنطا، كامل عطية كامل الجندي ٣٦ عامًا تلا منوفية صاحب محل، أسامة فؤاد مصطفى الكومي ٥٣ عامًا منوفية صاحب معرض أدوات منزليه تلا منوفية خالد فتحي إبراهيم محمد ٢٧ عامًا سيجر طنطا صاحب استديو.

Advertisements

وكان شارع البحر بطنطا قد شهد حادثا مروريا تصادمت فيه 4 سيارات من بينهم سيارة نصف نقل مما أدى إلى توقف طريق شارع البحر أمام شارع أحمد ماهر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وإدارة مرور الغربية والمباحث الجنائية وتم استدعاء أكثر من 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين.