الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

بالوتيلي يتعرض لحادث سير في شوارع إيطاليا

بالوتيلي، فيتو
بالوتيلي، فيتو

نجا ماريو بالوتيلي، لاعب المنتخب الإيطالي السابق، من حادث سيارة بدون أن يتعرض لإصابات قوية.


واصطدمت سيارة بالوتيلي، لاعب أضنة ديمرسبور التركي، في حائط بمدينة بريشيا، شمال إيطاليا مساء أمس الخميس.


في البداية لم تقدم الشرطة أي معلومات إضافية عن أسباب الحادث.


ونقلت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" وعدة وسائل إعلام إيطالية أخرى أن بالوتيلي رفض بعد الحادث إجراء اختبار كحول.

ووفقا لناديه، فإن بالوتيلي، الذي لا يمكنه اللعب حاليا بسبب إصابته، يتعافى في منزله.

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ونشأ بالوتيلي بالقرب من مدينة بريشيا، وخلال مسيرته لعب لعدة أندية أوروبية كبرى مثل ميلان، إنتر، مانشستر سيتي، مارسيليا وليفربول.

ويتواجد بالوتيللي حاليًّا مع نادي أضنة التركي، وسجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات هذا الموسم.

 

وتعادل منتخب إيطاليا سلبيا أمام نظيره أوكرانيا في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب باي أرينا في الجولة الأخيرة ضمن تصفيات اليورو 2024.

 

مباراة إيطاليا وأوكرانيا

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة والهجمات الخطرة، إلا أن كلا الفريقين فشلا في ترجمة الفرص إلى أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرا عن سابقه، وتبادل خلاله الفريقين السيطرة والإستحواذ ومحاولة خطف هدف التقدم، ولكن الدفاع المحكم والرقابة اللصيقة فرضت على الفريقين التعادل السلبي.

مباراة إيطاليا وأوكرانيا

بتلك النتيجة ضمنت إيطاليا اللحاق بإنجلترا متصدرة المجموعة إلى النهائيات المقررة في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

قائمة إيطاليا

حراسة المرمى: دوناروما، بروفيديل، فيكاريو

الدفاع: دي لورينزو، ديماركو، جاتي، بيراجي، بونجيورنو، دارميان، أتشيربي، مانشيني

الوسط: بونافنتورا، جورجينيو، كريستانتي، فراتسي، باريلا

الهجوم: ساكاماكا، راسبادوري، كين، كييزا، بوليتانو، زانيولو، الشعراوي

وتملك إيطاليا أفضلية على أوكرانيا في المواجهات المباشرة بينهما، فهي فازت على منافستها في المباريات الـ6 الرسمية الأخيرة بينها، وسجلت 14 هدفا فيما استقبلت شباكها 3 أهداف فقط. 

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المنتخب الإيطالى ماريو بالوتيلي ميلان مارسيليا مانشستر سيتي

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