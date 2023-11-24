شعبة النقل الدولي واللوجستيات تشارك في فعاليات قمة موانئ دبي السنوية

شارك أحمد العنتبلي أمين صندوق شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية في فعاليات «قمة موانئ دبي العالمية السنوية للشحن»، التي تقام في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث تأتي المشاركة في إطار التواجد الذي تستهدفه الشعبة الممثل لقطاع النقل الدولي واللوجستيات.

أحمد العنتبلي أمين صندوق شعبة خدمات النقل الدولي خلال فعاليات قمة موانئ دبي العالمية، فيتو

جعل سلسلة التوريد المستقبلية حقيقة واقعة

من جانبه تحدث أحمد العنتبلي أمين عام شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، في المناقشة التي جرت حول " جعل سلسلة التوريد المستقبلية حقيقة واقعة"، في حضور ومشاركة 4000 مشارك على مداري يومين، بحضور ممثلي وقادة "صناعة النقل واللوجستيات بالمنطقة العربية بالكامل".

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مستقبل صناعة النقل واللوجستيات بمصر والعالم العربي

وأشار أمين صندوق شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن اللقاءات مثلت عدة محاور مهمة وقوية واستهدفت كافة التفاصيل التي تتعلق بمستقبل صناعة النقل واللوجستيات بمصر والعالم العربي وعالميًا أيضًا، حيث عبرت اللقاءات عن رغبة اللاعبين الأساسيين بالصناعة في دعم وتطوير وتعزيز صناعة النقل الدولي واللوجستيات ووضع الخطط والرؤي المستقبلية لها والتي تكفل تطورها وازدهارها.

الهداف ترقية سلسلة التوريد بالمنطقة التي ستكفل ازدهار الصناعة

وأضاف «العنتبلي» أن اللقاءات تستهدف في المقام الأول ترقية سلسلة التوريد بالمنطقة والتي ستكفل ازدهار الصناعة.

أحمد العنتبلي أمين صندوق شعبة خدمات النقل الدولي خلال فعاليات قمة موانئ دبي العالمية، فيتو

دراسة تؤكد: 60 % من وكلاء الشحن إنهم "متفائلون للغاية" مع اقترابنا من بداية عام 2024

يشار إلى أن دراسة جديدة أجرتها مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أظهرت تفاؤل المسؤولين عن القطاع بشأن تأسيس سلاسل توريد أكثر مرونة خلال السنوات المقبلة، وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية، وقصور الاتصالات، والمنافسة المتزايدة، أكد أكثر من 60 % من وكلاء الشحن إنهم "متفائلون للغاية" مع اقترابنا من بداية عام 2024.

واستطلعت دراسة مجموعة موانئ دبي العالمية آراء العشرات من وكلاء الشحن، وسلطت الضوء على توقعاتهم المشتركة للتغلب على العقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

الحاجة إلى مزيد من التعاون في جميع مراحل سلاسل التوريد بهدف تعزيز الكفاءة

وتؤكد الدراسة الحاجة إلى مزيد من التعاون في جميع مراحل سلاسل التوريد بهدف تعزيز الكفاءة، وهو ما أكده 40% من المشاركين. وتشمل الدراسة العوامل الرئيسية الإضافية للمرونة وتقليل الأطر التي تضعها الجهات التنظيمية بنسبة 15%، وتبني تقنيات جديدة 12%، وزيادة التركيز على السيارات الكهربائية، وأنشطة النقل إلى مستودعات المتعاملين أو الشحن إلى الأسواق المجاورة بنسبة 10%.